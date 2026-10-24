Maskirani demonstranti sukobili su se sa policijom širom Francuske. Snage bezbjednosti upotrebile su suzavac i vodene topove, a u žestokim okršajima ima teško povrijeđenih, jednom učesniku protesta u eksploziji je otkinuta šaka.

Izvor: X/CerfiaFR

Novi talas nasilja zahvatio je Pariz i Tuluz u završnici subotnjih demonstracija, gdje su mirne šetnje ponovo prerasle u ulične sukobe, napade na lokale i teška ranjavanja.

Pred sam kraj protestne rute u Parizu, grupe maskiranih mladića napale su i razbijale izloge autosalona u aveniji Kur de Vensen. Interventna policija odgovorila je jurišima, palicama, vodenim topovima i velikim količinama suzavca koji je prekrio čitav kvart.

Francuska policija potvrdila je na društvenoj mreži X da su izgrednici pokušali nasilno da provale u autosalon, ali da je brzom intervencijom provala spriječena, a objekat osiguran. Prije ovih incidenata, više od 100.000 građana u prijestolnici mirno je marširalo rutom udaljenom od centra grada.

#24octobre | Sur la fin du parcours de manifestation, Cour de Vincennes, des casseurs ont tenté de pénétrer dans une concession automobile. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de les en empêcher et de sécuriser le commerce. https://t.co/RbP6F0vOnt — Préfecture de Police (@prefpolice)October 24, 2026

Do teškog incidenta došlo je i na kraju protesta u Tuluzu, gdje je jedna osoba zadobila jezive povrede tokom razilaženja mase u zapadnom kvartu Lez Aren.

Prema navodima medicinskog radnika koji se zatekao na licu mjesta i pružio prvu pomoć, demonstrantu je u eksploziji naprave unakažena desna šaka i otkinuto nekoliko prstiju.

Prefektura departmana Gornja Garona potvrdila je da su hitne službe evakuisale teško povrijeđenu osobu, naglašavajući da se tačne okolnosti pod kojima je došlo do eksplozije još utvrđuju.

Žestoki okršaji policije i demonstranata izbili su tokom dana u više francuskih gradova, uključujući Lion, Ren, Nant, Bordo, Nicu i Marselj.

FLASH | La police charge des manifestants à coups de matraque, à Paris. La situation reste très tendue sur place. https://t.co/9rB2OIAvSM — Cerfia (@CerfiaFR)October 24, 2026

Kao i ranije, podaci o masovnosti protesta drastično se razlikuju. Prema zvaničnim procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske, širom zemlje protestovalo je ukupno 410.000 ljudi, od čega 110.000 u Parizu i 26.500 u Tuluzu.

Sa druge strane, sindikat CGT tvrdi da je odziv bio daleko veći, čak 800.000 demonstranata na ulicama Francuske, od čega 250.000 u Parizu i oko 80.000 u Tuluzu.

(Mondo)