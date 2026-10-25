Francuska i Njemačka ponudile su Argentini tri podmornice, što je u Velikoj Britaniji izazvalo zabrinutost za bezbjednost Foklandskih ostrva, na koja Buenos Ajres i dalje polaže pravo.

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Francuske i njemačke kompanije iz oblasti odbrambene industrije ponudile su Argentini tri podmornice, što je izazvalo zabrinutost u Velikoj Britaniji zbog mogućih posljedica po bezbjednost Folklandskih ostrva, na koja Buenos Ajres polaže pravo, objavio je britanski GB News.

Načelnik Združenog generalštaba argentinskih oružanih snaga, admiral Marselo Daje Nogare, izjavio je početkom oktobra da Argentina razmatra nabavku tri podmornice namijenjene lovu na neprijateljske podmornice i površinske brodove.

Prema njegovim riječima, ponude su dostavile francuska kompanija Naval Group, sa podmornicama klase „Skorpen“, i njemačka kompanija ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), koja nudi projekat „Type 209NG“.

Admiral je naveo da su Francuska i Njemačka ponudile finansiranje nabavke, uz otplatu u ratama, ali te finansijske aranžmane dvije vlade nijesu javno potvrdile.

Kompanija TKMS potvrdila je da je argentinskoj mornarici dostavila ponudu prilagođenu njenim zahtjevima, uz očekivanje da bi načelna odluka o programu mogla biti donijeta tokom 2026. godine.

Kako navodi britanski portal, isporuka podmornice očekuje se oko šest godina nakon potpisivanja ugovora. Realizacija posla zahtijevala bi odobrenje nadležnih organa za izvoz vojne opreme.

Moguća nabavka izazvala je kritike pojedinih britanskih političara. Poslanik Reform UK Endru Rosindel ocijenio je da bi prodaja podmornica Argentini mogla da promijeni odnos snaga u južnom Atlantiku i pozvao britansku vladu da zatraži objašnjenje od Pariza i Berlina.

„Šokantno je da Francuska i Njemačka – dva naša navodno najbliža saveznika – razmatraju finansiranje tri nove podmornice ‘lovac-ubica’ za Argentinu“, rekao je poslanik Reformske stranke za britanski News Channel.

Optužio je evropske partnere Velike Britanije da „nagrađuju prijetnje agresijom, mijenjaju ravnotežu snaga u Južnom Atlantiku i podrivaju bezbjednost Folklandskih ostrva“.

Ministarka oružanih snaga Luiz Sander-Džons odgovorila je da Velika Britanija „redovno sarađuje sa francuskim i njemačkim saveznicima po nizu pitanja“.

„Ministarstvo odbrane je posvećeno održavanju odbrambenog vojnog prisustva u Južnom Atlantiku kako bi se osigurala zaštita Folklandskih ostrva“, dodala je ona.

Oko 1.500 vojnika stacionirano je na Folklandskim ostrvima, uz podršku borbenih aviona „Tajfun“, kopnenih sistema protivvazdušne odbrane i stalnog patrolnog broda Kraljevske mornarice u Južnom Atlantiku, „HMS Medway“.

Ranije ovog mjeseca, visoki izvor iz odbrambenih službi rekao je za GB News da bi Velika Britanija mogla da brani i ojača Folklandska ostrva od argentinske agresije.

Međutim, stručnjaci za odbranu upozorili su da su ove odbrambene mjere prvenstveno usmjerene na suprotstavljanje vazdušnim i površinskim prijetnjama.

Tvrdili su da bi tri visokotehnološke argentinske podmornice evropske proizvodnje mogle suštinski da promijene britanski pristup zaštiti Folklandskih ostrva.

Bolton je nagovijestio da bi njemačke podmornice tipa 209NG mogle efikasno da se sakriju u zasjedi i zadaju kritičan udarac britanskim brodovima u hipotetičkom sukobu sa Buenos Ajresom.

Bolton tvrdi da „revolucionarna“ prijetnja koju predstavlja nova argentinska podmornička flota znači da će Velikoj Britaniji biti potrebne mjere slične onima koje su korišćene za suzbijanje ruskih upada na Krajnjem sjeveru.

Ministarstvo odbrane pokrenulo je Atlantski bastion 2025. godine, hibridni program pomorskog i podvodnog ratovanja, kako bi zaštitilo Veliku Britaniju od povećane aktivnosti podmornica i špijunskih brodova Moskve.

Međutim, Odbor za odbranu Donjeg doma britanskog parlamenta ove sedmice je izvijestio da postoje „očigledne praznine“ u sposobnosti Britanije da zaštiti Daleki sjever, uz „šokantno nisku dostupnost“ kontramjera protiv ruske agresije.

Bolton je ocijenio da će rastući troškovi odbrane Folklandskih ostrva „nagrizati političku volju za diplomatski otpor Argentini“.

Pojedini britanski vojni stručnjaci upozoravaju da bi tri moderne podmornice mogle da povećaju pritisak na britanske pomorske snage i zahtijevaju dodatna ulaganja u nadzor podmorja i protivpodmorničke kapacitete.

Drugi ocjenjuju da bi modernizaciju argentinske mornarice trebalo posmatrati i u širem kontekstu bezbjednosne saradnje sa državama Južne Amerike.

Argentinski predsjednik Havijer Milej nedavno je rekao da njegova zemlja polaže pravo na Folklandska ostrva, ali je istakao da ne vjeruje u vojna rješenja za ostvarivanje argentinskih nacionalnih interesa.

Argentina je posljednjih mjeseci nastavila modernizaciju svojih oružanih snaga, uključujući nabavku 12 borbenih aviona F-16 iz Danske, dok se isporuka dodatnih 12 aviona očekuje 2028. godine.

Folklandska ostrva, koja Argentina naziva Malvini, pod britanskom su upravom, a dvije zemlje su 1982. godine vodile rat zbog suvereniteta nad arhipelagom. U sukobu je poginulo 255 britanskih vojnika i tri civilne osobe sa ostrva, dok je na argentinskoj strani poginulo 649 pripadnika oružanih snaga.

Britanska vlada navodi da je vojno prisustvo na ostrvima odbrambenog karaktera i da se njegova adekvatnost kontinuirano procjenjuje, piše Tačno.