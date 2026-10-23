Ujedinjeno Kraljevstvo suočava se sa krizom usled oluja, nestanaka struje i prijetnji kibernetičkim napadima na lanac snabdijevanja hranom.

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Britanski premijer Endi Bernam savjetovao je građanima da stvore zalihe konzervirane hrane i vode u flašama kako bi bili spremni za hitne slučajeve.

U vrijeme dok oluje pogađaju Ujedinjeno Kraljevstvo i nakon prekida internet veza uzrokovanih velikim sigurnosnim propustom, Bernam je izjavio da se čini kako neočekivani događaji postaju sve češći, piše BBC.

Britanska vlada je pripremila preporuke prema kojima bi domaćinstva trebalo da imaju zalihe vode i konzervirane hrane dovoljne za tri dana. To bi trebalo da im pomogne u krizama poput rata, kibernetičkih napada ili prirodnih katastrofa.

"Ne radi se o paničnoj kupovini. Riječ je o razumnim mjerama kako biste imali dovoljno namirnica u kući da prebrodite tešku situaciju ako do nje dođe", rekao je Bernam.

"Važno je imati te zalihe kod kuće"

Prošlog mjeseca Državni ured za reviziju (NAO) upozorio je da je britanski lanac snabdijevanja hranom ugrožen zbog sve veće prijetnje kibernetičkih napada i klimatske krize.

U izvještaju su naveli da Ministarstvo poljoprivrede, životne sredine i ruralnih poslova (Defra) proteklih godina nije učinilo dovoljno da ojača otpornost lanca snabdijevanja.

Izvršni direktor Federacije hladnog lanca, koja okuplja kompanije za prevoz hrane u kontrolisanim temperaturnim uslovima, takođe je izjavio da su na meti ruskih hakera koji znaju gde su slabe tačke u sistemu snabdijevanja hranom. Bernam je na samitu o otpornosti u Liverpulu odbacio tvrdnje da se vlada nije dobro pripremila.

"Ne, mi samo razgovaramo sa ljudima o tome kako da budu spremniji jer živimo u svetu u kom su neočekivani događaji sve učestaliji. Očigledno je da imamo vremenske nepogode, danas se Ujedinjeno Kraljevstvo suočava sa olujama i saosećamo sa ljudima u Kornvolu koji su trenutno bez struje. Važno je samo imati te zalihe kod kuće da prebrodite takve trenutke. Dakle, pokrećemo razgovor o otpornosti", objašnjava Bernam.

Šta vlada preporučuje?

Vladin spisak preporuka uključuje devet litara vode po osobi, što je dovoljno za tri dana, uz hranu poput konzerviranog mesa, povrća i sušenog voća.

Vlada takođe sugeriše posjedovanje FM radio-prijemnika na baterije ili na navijanje. U slučaju nacionalne krize, BBC bi prioritet dao emitovanju vijesti i informacija o zdravlju i bezbednosti, a FM radio bio bi najbolji način za primanje tih obavještenja ako dođe do ozbiljnog nestanka struje.

Na spisku su i sredstva za dezinfekciju ruku, vlažne maramice, higijenske potrepštine, hrana za kućne ljubimce, potrepštine za bebe, baterijska lampa, ćebad, napunjena prenosiva baterija (powerbank), gotovina u slučaju pada platnih sistema, prva pomoć i kopije važnih dokumenata.