Aerodrom Šeremetjevo u Moskvi evakuiše putnike zbog prijetnje od napada dronom, dok su aerodromi zatvoreni za letove.

Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia

Na moskovskom aerodromu Šeremetjevo u toku je evakuacija putnika zbog pretnje od napada dronom, saopštio je danas aerodrom.

Aerodrom Šeremetjevo i drugi moskovski aerodromi bili su zatvoreni za dolazeće i odlazeće avione, prenosi RIA Novosti.

Kako se navodi, ova ograničenja su uvedena zbog bezbjednosnih zahtijeva.

"Upozorenje na vazdušni napad tj. prijetnja od napada bespilotnim letjelicama ostaje na snazi. Putnici se evakuišu, a ulaz u sterilnu zonu svih terminala je trenutno ograničen. Putnici se obavještavaju audio putem", navodi se u saopštenju.

⚡️Moscow’s airspace paralyzed: Sheremetyevo Airport being evacuated amid drone threatAll four Moscow airports — Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo and Zhukovsky — have been temporarily closed to arrivals and departures.Nine flights bound for Moscow were diverted to alternate airports. — NEXTA (@nexta_tv)October 23, 2026

Uprava Aerodroma saopštila je da se mjere nastavljaju.

"Mjere se nastavljaju nakon uvođenja signala vazdušne opasnosti. Putnici se evakuišu, a ulazak u bezbjednosno kontrolisane zone svih terminala trenutno je ograničen. Putnici se obavještavaju putem zvučnih alarma", navedeno je u saopštenju.

Moscow is currently under attack. Moscow’s airports are closed, and flights are being delayed—the cause is an attack involving drones and balloons carrying payloads.Debris from drones lies scattered at Sheremetyevo Airport. https://t.co/4pD1nU2Jc1 — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt)October 23, 2026

(Blic/MONDO)