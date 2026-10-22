Francuska se priprema za novi talas protesta 24. oktobra, dok je Emanuel Makron sazvao hitan sastanak bezbjednosnih službi nakon nasilnih nereda koji su potresli zemlju.

Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron sazvao je za danas sastanak bezbjednosnog savjeta u Jelisejskoj palati, dva dana prije novih protesta zakazanih za subotu, 24. oktobar. Odluka je doneta nakon nasilnih nereda koji su izbili tokom demonstracija 17. oktobra, a zbog kojih su se francuske bezbjednosne službe našle na udaru kritika.

Kako prenosi francuski list Mond, Makron je na sastanak pozvao predstavnike svih obavještajnih službi, kojima se zamjera da nisu na vrijeme procenile razmjere protesta održanih prošle subote.

Makron je prethodno, tokom boravka u Kataru, pozvao na odlučan odgovor države.

"Ruka ne smije da zadrhti na vrhu države", poručio je francuski predsjednik, zahtjevajući čvrst pristup u suočavanju sa nemirima.

Vidi opis Francuska se sprema za novi talas protesta, Makron sazvao obavještajne službe: Vojska i elitne jedinice izlaze na ulice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Vlada održava hitne sastanke

Francuski premijer Sebastijen Lekorni nastavlja razgovore sa predstavnicima političkih stranaka i državnih institucija, pokušavajući da smanji tenzije uoči novih demonstracija.

Za danas je zakazan sastanak u Matinjonu, sedištu francuskog premijera, kojem bi trebalo da prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez, ministar pravde Žerald Darmanen, kao i predstavnici obavještajnih službi i policije.

Lekorni je u pozivu predsednicima političkih stranaka obećao potpunu transparentnost u vezi sa događajima od 17. oktobra, uključujući i propuste koji su uočeni tokom protesta.

Iako se očekuje da većina pozvanih stranaka pošalje svoje predstavnike, pojedini politički lideri neće prisustvovati sastanku. Među njima su Marin Le Pen i Žordan Bardela iz Nacionalnog okupljanja.

Na sastanku bi trebalo da učestvuje i socijaldemokratski predsednički kandidat Rafael Gliksman, koji je najavio da će iznijeti svoje neslaganje sa pojedinim odlukama vlasti, ali i predloge za rešavanje krize.

Pariz, Lion i Marselj pod posebnim mjerama

Francuska vlada posebno je zabrinuta zbog situacije u Parizu, Lionu i Marselju, gradovima koji su bili među najteže pogođenima nasiljem tokom prethodnih demonstracija.

Premijer Lekorni zato će danas razgovarati i sa gradonačelnicima ova tri grada, kako bi se razmotrile bezbjednosne mjere pred proteste zakazane za 24. oktobar.

U pojedinim djelovima Pariza danas je zabranjeno održavanje skupova i demonstracija od 8 do 20 časova.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez trebalo bi tokom dana da predstavi detaljan plan bezbjednosnih mera za subotnje proteste.

Strane države upozoravaju građane da ne putuju u Francusku

Nemiri u Francuskoj izazvali su zabrinutost i izvan njenih granica, zbog čega su pojedine države počele da izdaju upozorenja svojim državljanima.

Tajland je preporučio građanima da odlože putovanja koja nisu neophodna u evropske zemlje pogođene protestima, uključujući Francusku, Italiju i Španiju.

Malezija je takođe savjetovala odlaganje putovanja u Francusku koja nisu neophodna, uz napomenu da zvanična ograničenja putovanja nisu uvedena. Ambasada Malezije u Parizu pozvala je svoje državljane na oprez.

Kina je, prema navodima državne televizije CCTV, preporučila građanima koji putuju u Francusku da preduzmu dodatne mjere predostrožnosti.

Francuske vlasti sada pokušavaju da spreče ponavljanje nasilja od 17. oktobra, dok se zemlja priprema za novi veliki protestni skup zakazan za subotu.

Vojska stiže kao pojačanje policiji i žandarmeriji

Francuske vlasti planiraju da angažuju pripadnike vojne operacije Sentinelle, ali njihov zadatak neće biti direktno suzbijanje demonstracija.

Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, vojnici će preuzeti obezbjeđivanje određenih objekata i lokacija kako bi policija i žandarmerija mogle da se usredsrede na održavanje javnog reda.

Broj angažovanih vojnika, kao i lokacije na kojima će biti raspoređeni, još nisu precizirani.

Des véhicules blindés Centaure de la gendarmerie sont déployés à #Marseille. #17octobre https://t.co/ckE0fW9y9H — Faisons parler Marseille (@FaisonsParler)October 17, 2026

Operacija Sentinelle pokrenuta je nakon terorističkih napada u januaru 2015. godine. Njeni pripadnici već učestvuju u zaštiti željezničkih stanica, verskih objekata i turističkih lokacija od terorističkih pretnji.

Vojnici neće biti zaduženi za kontrolu protestnih kolona niti za rasterivanje demonstranata, jer su to zadaci policije i žandarmerije.

Sličan model primenjen je tokom protesta "žutih prsluka" 23. marta 2019. godine, nakon velikih nereda i materijalne štete na Jelisejskim poljima. Vojska je tada preuzela obezbeđivanje državnih objekata kako bi oslobodila dodatne policijske snage.

Na ulice izlaze elitne jedinice GIGN, RAID i BRI

Francuska vlada najavila je i angažovanje specijalizovanih jedinica GIGN, RAID i BRI, prenosi Nouvel Obs.

GIGN predstavlja elitnu jedinicu francuske žandarmerije, dok RAID i BRI pripadaju policiji.

Ove jedinice obično učestvuju u visokorizičnim operacijama, poput oslobađanja talaca, intervencija tokom terorističkih napada i hapšenja opasnih osumnjičenih.

Za razliku od redovnih policijskih snaga zaduženih za održavanje javnog reda, specijalne jedinice mogu biti angažovane za hapšenja u naročito opasnim situacijama tokom nasilnih nereda.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je agenciji AFP da će se nova strategija zasnivati na većoj brzini reagovanja i mobilnosti snaga bezbjednosti.

Cilj je da policija bude sposobna da brzo reaguje na manje, pokretljive grupe koje izazivaju nerede i deluju na različitim lokacijama.

Specijalne jedinice GIGN, RAID i BRI već su bile angažovane tokom nereda u Francuskoj u junu i julu 2023. godine, nakon smrti tinejdžera Nahela Merzuka, kojeg je policajac ubio u Nanteru.