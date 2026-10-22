Donald Tramp je izjavio da je kraj rata u Ukrajini bliži nego ikada, istakavši da je Rusija oslobodila Amerikanca Stivena Habarda nakon njegovog direktnog razgovora s Vladimirom Putinom.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Kraj rata u Ukrajini je sve bliži, možda bliži nego ikada do sada", izjavio je danas američki predsjednik Donald Tramp.

Odgovarajući na pitanje novinara u Bijeloj kući o tome kako je Rusija oslobodila Amerikanca Stivena Habarda, Tramp je rekao da je to rezultat direktnih razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Pitao sam da li mogu da puste Stivena Habarda, i on je sada na putu kući. Zauzvrat nisam dao ništa", rekao je Tramp, prenosi agencija Tačno.

Na pitanje da li je bilo prikladno što je američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof pohvalio Putina kao "humanitarca", Tramp je odgovorio da je to bilo "u tom konkretnom kontekstu", i dodao da on sam "ne bi zauzimao stranu".

Tramp je uoči početka svog drugog mandata 2025. tvrdio da može da okonča rat u Ukrajini u roku od 24 sata.