"Žuti prsluci" pozvali građane Francuske na "Drugi čin" - novi masovni protest u subotu 24. oktobra, vlasti angažovale više policije i vojsku.

Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia

Za subotu 24. oktobra zakazan je novi veliki protest u više gradova u Francuskoj, piše "Sortira Paris". Pokret "Žuti prsluci" je najavio nove proteste pod nazivom "Acte II" što znači "Drugi čin" aludirajući na nastavak demonstracija koje besne nedeljama unazad u ovoj zemlji.

Vlasti su najavile angažovanje dodatnih policijskih snaga, pa čak i raspoređivanje vojske kako bi policija i Žandarmerija imali podršku tokom održavanja javnog reda i mira. Poslednji veliki zakazani protest održan je 17. oktobra i prema procenama francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo je oko 550.000 ljudi dok organizatori protesta tvrde da ih je bilo oko 800.000, a nakon toga su usledili novi protesti u danima nakon 17. oktobra kako bi se održao "talas bunta i nezadovoljstva" kako bi se održao pritisak na francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

"Žuti prsluci" su pozvali građane Francuske da u velikom broju izađu na protest u subotu 24. oktobra. Zasad je poznato da će sigurno biti 124 organizovane akcije u subotu, ali trenutno nije poznato o čemu se tačno radi.

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