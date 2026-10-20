Zbog eskalacije nasilnih nereda, uvođenja noćnog policijskog časa u Parizu, Nici i Lionu, kao i potpunog zatvaranja muzeja Luvr, brojne evropske i azijske države izdale su hitna bezbjednosna upozorenja svojim građanima.

Izvor: Middle East Images / Sipa USA / Profimedia

Više evropskih i azijskih zemalja upozorilo je svoje građane koji borave ili planiraju da putuju u Francusku da budu oprezni zbog mogućnosti novih nereda i nasilnih demonstracija, uz preporuku da izbjegavaju protestna okupljanja i poštuju uputstva lokalnih vlasti.

Prema navodima Frans24, njemačko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da ne mogu da se isključe novi neredi u narednim danima i pozvalo njemačke državljane da postupaju u skladu sa uputstvima policije.

Italija je pozvala svoje građane da prijave boravak u Francuskoj putem veb-sajta ili aplikacije kako bi se olakšalo njihovo lociranje u slučaju potrebe, dok je Češka preporučila svojim državljanima da izbjegavaju demonstracije, protestne šetnje i javna okupljanja.

Češko Ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je da se bezbjednosna situacija u Francuskoj pogoršala, prenijela je agencija ČTK.

Slična upozorenja izdale su Poljska i Holandija, koje su savjetovale putnicima da se klone područja na kojima se održavaju protesti.

Danska, Švedska, Finska i Norveška takođe su pozvale svoje građane da izbjegavaju demonstracije i pridržavaju se uputstava lokalnih vlasti.

Upozorenja su izdale i azijske zemlje. Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova i diplomatska predstavništva te zemlje u Francuskoj pozvali su kineske državljane da budu oprezni, preduzmu dodatne mjere bezbjednosti i izbjegavaju područja u kojima se održavaju protesti, prenijeli su kineski državni mediji.

Malezijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da prati situaciju i navelo da putovanja u Francusku nisu ograničena, ali je savjetovalo građanima da razmotre odlaganje putovanja koja nisu neophodna dok se stanje ne poboljša. Ambasada Malezije u Parizu pozvala je svoje državljane koji se već nalaze u Francuskoj da budu oprezni i ostanu na oprezu.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosveti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.

Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtjevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cijena goriva i vladinih mjera štednje.