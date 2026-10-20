Dvoje državljana Bangladeša pogubljeno je u Saudijskoj Arabiji zbog "nepristojnog čina" u džamiji. Vlasti Bangladeša tvrde da su za to saznale tek nakon izvršenja smrtne kazne.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Prema izvještajima lokalnih medija, vlasti Bangladeša tvrde da su za pogubljenje dvoje svojih državljana u svetom gradu Meki saznale tek nakon što je ono sprovedeno.

Muškarac i žena iz Bangladeša pogubljeni su prošle srijede nakon što su osuđeni zbog počinjenja "nepristojnog čina" unutar džamije, objavilo je saudijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo nije pojasnilo o kakvom se tačno činu radilo, piše BBC. Prema informacijama koje kruže internetom, "nepristojni čin" je navodno uključivao poljubac u čelo.

Bangladeš je kontaktirao saudijsku vladu kako bi zatražio više informacija o slučaju. Dvije muslimanske zemlje imaju bliske odnose zahvaljujući vjerskoj povezanosti i snažnim ekonomskim vezama.

Više od tri miliona državljana Bangladeša živi i radi u Saudijskoj Arabiji, uglavnom na slabo plaćenim poslovima, a vijest o pogubljenju dvoje njihovih sunarodnika izazvala je zabrinutost javnosti u Bangladešu.

Bangladeš zatražio informacije od saudijske vlade

Prema saudijskom ministarstvu unutrašnjih poslova, dvoje državljana Bangladeša osuđeno je na smrt prema pravnom načelu "tazir", koje u islamskom pravu označava kazne čiju težinu određuje sudija. U saopštenju ministarstva navedeno je da su im izrečene smrtne kazne zbog težine počinjenog djela i kršenja "svetosti" džamije.

"Bangladeš je od saudijske vlade zatražio informacije o počinjenim djelima i sudskom postupku. Vlada će razmotriti sledeće korake, uključujući mogućnost povratka tijela pogubljenih u domovinu, nakon što dobije informacije od saudijskih vlasti", potvrdila je državna ministarka za spoljne poslove Šama Obaed Islam. Dodala je da je vlada posvećena zaštiti dobrobiti i interesa državljana Bangladeša koji žive u inostranstvu.

Prema pisanju lista "The Daily Star", dvoje pogubljenih državljana Bangladeša nalazilo se na spisku zatvorenika koji je Saudijska Arabija dostavila Bangladešu na zahtjev generalnog konzulata Bangladeša u Džedi. Međutim, na tom spisku nije bilo navedeno da su osuđeni na smrt.