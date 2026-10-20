Tramp izjavio da Ukrajinu treba da predstavlja neko drugi umjesto Zelenskog.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je izjavio da je spreman da učestvuje na trilateralnom sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i da bi Ukrajinu trebalo da predstavlja neko drugi umjesto predsjednika Volodimira Zelenskog, prenosi "Aksios". Ovom izjavom Trampa je jasno da je definitivno ponovo pogoršan odnos Trampa i Zelenskog iako je Zelenski pristao nedavno da održi vanredne izbore u Ukrajini na nagovor Trampa kako bi se završio rat u Ukrajini.

Tema mogućeg trilateralnog sastanka, koji bi mogao da bude održan tokom novembra u Kini, bi bilo nuklearno naoružanje. Tramp se nada da će Si Đinping pozvati njega i Putina na taj sastanak.

"Razgovarali bismo o nuklearnom oružju i nuklearnom razoružanju. Ako predsjednik Si želi da se sastanak održi, učestvovao bih“, rekao je Tramp danas u obraćanju medijima ispred Bijele kuće u Vašingtonu.

Novinare je interesovalo da li je spreman da pregovara o kraju rata Ukrajine i Rusije, ali bez Zelenskog, Tramp je rekao da je spreman na razgovore o završetku rata na istoku Evrope. Međutim, rekao je da da je "vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine".

"Mislim da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine", dodao je Tramp.

Vidi opis "Ukrajinu treba da predstavlja neko drugi umesto Zelenskog": Žestoka izjava Trampa pred susret sa Putinem i Sijem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, Rusija i Sjedinjene Američke Države su nedavno sklopile dogovor o velikoj isporuci dizela u Sjedinjene Države što je Zelenski ocijenio kao greška zbog činjenja ustupaka Putinu. Trampa je to razbijesnilo i on je uzvratio Zelenskom pretnjom da bi Ukrajina morala da održi vanredne izbore nakon čega je Tramp proglasio da je stupilo na snagu “energetsko primirje”.

Nakon toga je Tramp ukinuo novi paket sankcija Rusiji što je dodatno razbesnelo Zelenskog. Rusija je, sa druge strane, velikodušno reagovala na takav potez Trampa.