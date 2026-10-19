Bivša portparolka Bele kuće Kejti Zakarija izazvala je buru reakcija nakon što je objavila oproštajnu fotografiju sa Donaldom Trampom, a jedan detalj na predsednikovom stolu privukao je posebnu pažnju.

Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Samo nekoliko dana nakon što je smijenjena sa mjesta portparolke Bele kuće, na kojem se zadržala svega pet dana, Kejti Zakarija ponovo se našla u centru skandala, ovog puta zbog fotografije sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Zakarija je, prema pisanju britanskog Dejli mejla, dobila otkaz nakon neuspješnog prvog nastupa pred novinarima i otkrića da nema položen pravosudni ispit, iako se godinama predstavljala kao advokatica.

Izvor: Youtube/ The White House

Nakon odlaska iz Bijele kuće, na društvenim mrežama objavila je oproštajnu fotografiju sa Trampom u Ovalnom kabinetu. Međutim, pažnju javnosti nije privukao njihov susret, već upadljivo zamućena mapa koja se nalazila na predsjednikovom stolu.

Sumnje da je riječ o dokumentu koji javnost nije trebalo da vidi dodatno su podstaknute kada je Zakarija objavila još jednu fotografiju, ovog puta sa porodicom i Trampom, na kojoj je sporna mapa bila potpuno digitalno uklonjena.

Šta se nalazilo na Trampovom stolu?

Posmatrači i aktivisti udruženja "Save East Po" ubrzo su primetili da oblik zemljišta prikazanog na mapi odgovara parku Ist Potomak u Vašingtonu, gdje Tramp planira temeljnu rekonstrukciju golf terena, koji je ranije opisao kao zastario i opasan.

Projekat se trenutno suočava sa pravnim preprekama, pošto su lokalna udruženja pokrenula sudski postupak, a savezna sutkinja zabranila dalju seču drveća u parku dok se spor ne okonča.

Iako američka administracija zvanično tvrdi da konačni projekat još ne postoji, aktivisti smatraju da zamućivanje i naknadno uklanjanje mape sa fotografija ukazuje na to da se na planovima intenzivno radi iza zatvorenih vrata, uprkos sudskom postupku.

Nothing says “we have no plan” like a photo of plan-shaped map on the President’s desk, followed by a second photo where that map has been digitally removed. — Save East Po (@SaveEastPo)October 17, 2026

"Ništa ne govori 'nemamo plan' kao fotografija mape koja izgleda kao plan na predsjednikovom stolu, nakon koje slijedi druga fotografija sa koje je ta mapa digitalno uklonjena", poručili su iz udruženja.

Oglasio se i Donald Tramp

Iz Bijele kuće pokušali su da umire reakcije, navodeći da mediji preuveličavaju značaj bezazlene fotografije.

Međutim, Tramp se ubrzo oglasio na društvenoj mreži Truth Social, gdje je potvrdio da se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i poznatim projektantima radi na novom golf projektu.

Kritičari američkog predsjednika smatraju da je riječ o nastavku prakse zaobilaženja administrativnih procedura i sudskih odluka prilikom realizacije građevinskih projekata u Vašingtonu.

Podsjećaju i da je Tramp bez odobrenja Kongresa srušio Istočno krilo Bijele kuće radi izgradnje plesne dvorane, kao i da je zagovarao podizanje slavoluka visokog 75 metara na ostrvu Kolumbija.

Više njegovih građevinskih inicijativa trenutno je predmet pravnih sporova.