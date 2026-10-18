Zbog neidentifikovanog letećeg objekta, proglašena je uzbuna u Litvaniji, Letoniji i Poljskoj, gdke su stanovnici pozvani u skloništa, a NATO je hitno podigao borbene avione.

Izvor: Bernd Feil/M.i.S. / imago stock&people / Profimedia

Litvanija je u nedelju ujutru pozvala stanovnike centralnih i severnih delova zemlje da potraže zaklon zbog neidentifikovanog letećeg objekta.

Lithuania has issued an air raid warning over a possible drone. Residents in the affected area are told to take shelter immediately. https://t.co/PT4s26MdGX — OSINT Map (@OSINTMapLive)October 18, 2026

Litvanska vojska i Nacionalni centar za upravljanje krizama izdali su crveno upozorenje za vazdušni prostor, nakon čega su podignuti borbeni avioni NATO-ove vazdušne policije, dok je saobraćaj na aerodromu u Kaunasu bio obustavljen oko sat vremena.

Uzbuna se proširila na susjedne zemlje

Uzbuna se ubrzo proširila i na okolne države, Letonija je proglasila žuto upozorenje za regione uz litvansku granicu zbog "moguće pretnje", dok su nepoznati objekti uočeni i iznad Estonije. Istovremeno, poljska vojska izvijestila je o mogućoj povredi svog vazdušnog prostora i podigla borbene avione.

The drone has moved into Latvian airspace and exited Lithuanian airspace. An alert has been issued by the Latvian military https://t.co/mjShklDzCA — Faytuks Network (@FaytuksNetwork)October 18, 2026

Iako još nema potvrde da je objekat zaista ušao na poljsku teritoriju, kopneni tim za potragu i spasavanje raspoređen je na jugu regiona Lublin, nedaleko od granice sa Ukrajinom, kako bi pretražio teren.

Sve uzbune u baltičkim zemljama ukinute su nakon otprilike sat vremena, a Rojters prenosi da zasad nije objavljeno o kakvim je objektima riječ niti odakle su došli.

Strah od prelivanja rata iz Ukrajine

Ove uzbune dolaze u trenutku povišenih tenzija i sve veće zabrinutosti da bi rat u Ukrajini mogao da se prelije na teritoriju NATO-a.

Unknown drones being reported simultaneously tonight over Estonia, Latvia and Lithuania, while NATO fighter aircraft have been scrambled over Poland, amid a large-scale Russian attack against Ukraine. — OSINTdefender (@sentdefender)October 18, 2026

Poslednjih mjeseci zabilježeno je više slučajeva u kojima su ukrajinski dronovi zalutali u vazdušni prostor baltičkih članica NATO-a, za šta Kijev okrivljuje rusko elektronsko ometanje signala, dok su i ruski dronovi u više navrata završili na teritoriji Poljske.

Incidenti i na Crnom moru

Najnovija drama na Baltiku odigrala se samo dan nakon što su rumunski borbeni avioni F-16 nad Crnim morem srušili dva napadačka drona na mlazni pogon iz porodice Geran, kakve Rusija koristi u ratu protiv Ukrajine.

Zbog sve učestalijih bezbednosnih prijetnji i napada na trgovačke brodove u blizini svojih obala, Rumunija i Bugarska zatražile su dodatnu podršku NATO-a u zaštiti regiona.