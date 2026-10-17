Papa Lav XIV napustio je danas bolnicu u Rimu i vratio se u Vatikan, četiri dana nakon operacije zbog raka pluća.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Papa Lav XIV (71) hodao je samostalno do automobila koji ga je čekao, zastavši da razgovara sa ljudima koji su ga pozdravljali ispred rimske bolnice Đemeli, prenela je agencija Tačno pozivajući se na Rojters.

Papi je dijagnostikovan adenokarcinom pluća i operacijom mu je uklonjen donji režanj desnog plućnog krila.

On je rekao u nedelju da je promena otkrivena u ranoj fazi i da je "ograničena", kao i da je operacija zakazana za naredne dane, preneo je AP.

Nije poznato da je papa Lav XIV ranije imao zdravstvenih problema i poznat je kao fizički aktivan čovjek: svake sedmice igra tenis i pliva u papskoj ljetnjoj rezidenciji u Kastel Gandolfu.