Papa Lav XIV uspješno je operisan u bolnici Đemeli, gdje mu je uklonjen dio desnog plućnog krila zbog karcinoma, a nakon zahvata se normalno probudio.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Papa Lav XIV podvrgnut je u utorak popodne operaciji pluća u bolnici Đemeli, kako je i bilo planirano, navodi se u saopštenju doktora Luiđija Karbonea i profesora Stefana Margaritore koje je objavila Pres-služba Svete stolice.

Hirurzi su uklonili donji režanj papinog desnog plućnog krila, a tkivo pregledano tokom same operacije potvrdilo je dijagnozu "adenokarcinom pluća", kako se i sumnjalo na osnovu ranije sprovedenih testova.

Pope Leo XIV underwent thoracic surgery at Gemelli Hospital on Tuesday afternoon, as planned, according to a statement from Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora released by the Holy See Press Office.The surgeons removed the lower lobe of the Pope’s right lung, and tissue examined during the operation confirmed the diagnosis of “lung adenocarcinoma,” as suspected from tests conducted beforehand.The Pope was in the operating room approximately three hours, while the operation itself lasted about 90 minutes. The doctors said it was successful and there were no complications.Pope Leo awoke normally after surgery and, following a brief period of observation, returned to his room on the hospital’s 10th floor, according to the statement.https://t.co/63Fs28LCZJ — Vatican News (@VaticanNews)October 13, 2026

Papa je u operacionom bloku proveo oko tri sata, dok je sama operacija trajala oko 90 minuta. Ljekari su saopštili da je zahvat protekao uspješno i bez ikakvih komplikacija.

Papa Lav se normalno probudio nakon operacije i, posle kraćeg perioda posmatranja, vraćen je u svoju sobu na 10. spratu bolnice, dodaje se u saopštenju.