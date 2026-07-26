Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je povodom Dana mornarice da se ruske pomorske snage neprestano razvijaju, dok pomorska komponenta nuklearne trijade postaje sve snažnija.

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Ruska ratna mornarica neprestano se razvija, dok pomorska komponenta nuklearne trijade zemlje postaje sve snažnija, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

On je u čestitki povodom Dana ruske mornarice naveo da se nastavlja serijska izgradnja ratnih brodova i plovila za specijalne namjene, kao i unapređivanje opreme kojom raspolažu ruske pomorske snage.

"One se neprestano razvijaju, a pomorska komponenta ruske nuklearne trijade postaje sve snažnija. Nastavlja se serijska izgradnja ratnih brodova i plovila za specijalne namjene, kao i opremanje podmorničkih, površinskih, obalskih i vazduhoplovnih jedinica naprednim oružjem i opremom", poručio je Putin.

Nuklearnu trijadu čine tri načina za isporuku nuklearnog oružja – kopnene interkontinentalne balističke rakete, strateški bombarderi i balističke rakete koje se lansiraju sa podmornica. Njena pomorska komponenta smatra se važnim dijelom sistema nuklearnog odvraćanja.

Putin je ocijenio da pripadnici ruske mornarice danas dostojno čuvaju i unapređuju tradiciju pomorskih snaga zemlje.

"U Rusiji, koju okružuju vode 13 mora, mornarica ima ključnu ulogu u obezbjeđivanju odbrane i bezbjednosti, kao i u zaštiti legitimnih interesa zemlje na svjetskim morima i okeanima", rekao je ruski predsjednik.

Prema njegovim riječima, ruske pomorske snage sposobne su da efikasno izvrše čitav niz zadataka koji su pred njih postavljeni.

Putin je dodao da profesionalnost ruskih mornara nastavlja da raste, navodeći da iskustvo stiču kako u centrima za obuku tako i u stvarnim borbenim dejstvima.

"Razvijaju sposobnost da se brzo prilagode svim promenama strateške i taktičke situacije", zaključio je Putin.

(TASS/Mondo)