Tramp upozorio Putina i Sija da ne smiju da naoružavaju Iran da ne bi snosili posljedice.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom, kako on tvrdi, obećanja predsjednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga i predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina da neće naoružavati Iran. Tramp je upozorio lidere obije zemlje da ne bi bilo dobro po njih ako bi se otkrilo da to rade.

"Predsjednik Si mi je na našem nedavnom sastanku u Pekingu, u Kini, rekao da ni pod kojim okolnostima neće dati niti prodati oružje Islamskoj Republici Iran, i da se to odnosi i na kineske kompanije. S obzirom na naš odnos, vjerujem njegovoj riječi, a osim toga, činim mu i veoma velike usluge.

Isto tako, predsjednik Putin mi je, uprkos užasnom ratu koji se vodi u Ukrajini (naš odnos i dalje postoji, kao što postoji i moj odnos sa predsjednikom Zelenskim), rekao da neće prodavati oružje Iranu. On razume da ja ne prodajem oružje Ukrajini, već zemljama članicama NATO-a.

One plaćaju punu cijenu, a kako se to oružje dalje raspodeljuje, nemam nikakva saznanja. Prema tome, dvije velike zemlje koje se često pominju u vezi sa Iranom, po mom mišljenju, ne učestvuju u tome. Kada bi to ipak činile, bilo bi to veoma loše za njih, i svakako ne bi bilo u njihovom najboljem interesu", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, američka mornarica je ponovo počela blokadu iranskih luka u utorak 14. jula nakon što je u potpunosti prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana. Američki predsjednik Donald Tramp je otkrio da su ga razbesneli Iranci tokom pregovora sredinom jula jer su, kako tvrdi, prvobitno pristali na sve uslove za kraj rata, a onda su se odjednom predomislili.