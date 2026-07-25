Šef policijskih snaga Hamasa, brigadni general Abdel-Naser el-Makadma, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu na sjeveru Pojasa Gaze. U seriji najnovijih udara stradalo je još nekoliko osoba.

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U izraelskom vazdušnom napadu na sjeverni dio Pojasa Gaze ubijen je šef policijskih snaga Hamasa, brigadni general Abdel-Naser el-Makadma.

Napad se dogodio u naselju Šeik Radvan na sjeveru enklave, potvrdili su medicinski izvori u Gazi. Ovo je bio samo jedan u nizu napada u subotu u kojima su poginule najmanje tri osobe.

Jedan ljekar je poginuo u izbjegličkom kampu Nuseirat, dvije osobe su poginule u Kan Junisu, dok je jedan policajac podlegao ranama od prethodnih napada.

Izraelska vojska nije zvanično objavila ove incidente. Međutim, Izrael već mesecima redovno cilja pripadnike policijskih snaga Gaze. Njihovo objašnjenje je da su ovi policajci zapravo pripadnici oružanog krila Hamasa i da predstavljaju direktnu pretnju.

S druge strane, Hamas tvrdi da Izrael njamerno napada policiju kako bi izazvao haos i nemoć među civilima, i time krši oktobarsko primirje koje je postignuto uz posredovanje SAD. Iako je oktobarsko primirje zaustavilo najmasovnije borbe, sukobi nikada nisu potpuno prestali, javlja Klix.

Prema podacima zdravstvenih zvaničnika iz Gaze, od početka primirja ubijeno je više od 1.180 Palestinaca, uglavnom civila, dok su na izraelskoj strani poginula četiri vojnika. Od oktobra 2023. godine, u Gazi je ubijeno više od 73.000 Palestinaca.