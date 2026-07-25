Rumunija je u subotu oborila dron koji je narušio njen vazdušni prostor u blizini granice sa Ukrajinom, drugi za samo dva dana. Letjelicu su najprije uočili radari, nakon čega su hitno podignuta dva borbena aviona F-16.

Izvor: JOSEPH EID / AFP / Profimedia

Rumunija je u subotu saopštila da je oborila još jedan dron koji je ušao u njen vazdušni prostor iznad slabo naseljenog područja u blizini granice sa Ukrajinom. To je druga letjelica oborena za samo dva dana.

Dron oboren u petak bio je ruskog porijekla, utvrdili su rumunski tužioci koji istražuju pronađene ostatke. Bio je to prvi put da je ova članica NATO oborila jednu letjelicu nakon desetina slučajeva narušavanja njenog vazdušnog prostora.

Dron oboren u delti Dunava

Predsjednik Rumunije Nikušor Dan objavio je na društvenim mrežama da je drugi dron oboren u 8.30 po lokalnom vremenu, oko deset kilometara zapadno od mesta Sfantu George u delti Dunava.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su radari uočili narušavanje vazdušnog prostora u 8.22, nakon čega su hitno podignuta dva borbena aviona F-16.

Rumunske vlasti nisu navele poreklo drona oborenog u subotu, dok su tužioci potvrdili da je letjelica oborena dan ranije bila ruska.

Oko 30 upada ruskih dronova

Rumunija dijeli oko 650 kilometara kopnene granice sa Ukrajinom. Prema navodima rumunskih vlasti, ruski dronovi narušili su njen vazdušni prostor oko 30 puta otkako je Moskva, nakon početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, počela da napada ukrajinske luke preko Dunava.

U maju je ruski dron udario u stambenu zgradu u gradu Galaciju na jugoistoku Rumunije, blizu ukrajinske granice, pri čemu su dvije osobe povrijeđene.

Bio je to prvi slučaj tokom rata u Ukrajini da je takav udar pogodio gusto naseljeno područje u jednoj članici NATO i izazvao povrede.

Pojačani napadi u blizini Odese

Načelnik Generalštaba rumunske vojske Georgica Vlad izjavio je u petak da su ruski napadi na područje oko ukrajinske luke Odesa pojačani uoči žetvene sezone.

Prema njegovim riječima, time se stvara dodatni pritisak na ključne energetske i trgovinske pravce u Crnom moru.