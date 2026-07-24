Bijela kuća suočava se sa rekordnim odlivom kadrova, pošto su Trampovu administraciju za samo 18 mjeseci napustila čak 27 visoka zvaničnika, dok se upražnjene funkcije sve teže popunjavaju.

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Bijela kuća pod vođstvom Donalda Trampa suočava se sa rekordnim odlaskom visokih zvaničnika, koji svoje položaje napuštaju šest puta brže nego što je to bio slučaj tokom prvih 18 mjeseci mandata Džordža V. Buša, Baraka Obame i Džoa Bajdena.

Prema analizi organizacije "Partnership for Public Service", o kojoj je prvi izvijestio "The Hill", Trampovu drugu administraciju do sada je napustilo 27 ljudi čije je imenovanje prethodno potvrdio Senat. To predstavlja 11,4 odsto svih takvih zvaničnika u ministarstvima.

U istom periodu prethodni predsjednici u proseku su imali svega 4,3 odlaska, dok je tokom Bajdenovog mandata stopa iznosila samo 0,4 odsto. Tokom Trampovog prvog mandata administraciju je u istom periodu napustilo 11 zvaničnika.

Na funkcijama ostajali prosječno osam mjeseci

Zvaničnici su na svojim položajima u prosjeku ostajali osam mjeseci, nakon što su na potvrdu Senata čekali gotovo pet mjeseci. Skoro trećina njih duže je čekala da preuzme funkciju nego što je na njoj ostala.

Samo tokom prve dvije nedelje jula otišle su četiri osobe, među kojima su Tina Pirs, finansijska direktorka Ministarstva energetike, i general-major Džon Bartrum, podsekretar za zdravstvo u Ministarstvu za pitanja veterana.

Administraciju su napustili i čelnici Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Uprave za hranu i ljekove (FDA), Poreske uprave (IRS) i Ministarstva mornarice, kao i dva zamjenika sekretara, četiri glavna savjetnika i tri podsekretara.

Najviše odlazaka iz dva ministarstva

Posebno je pogođeno Ministarstvo finansija, na čijem čelu je Skot Besent, iz kojeg je otišlo šestoro ljudi. Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga, koje vodi Robert F. Kenedi Mlađi, napustila su četiri zvaničnika.

Kristi Noem smijenjena je sa mjesta sekretarke za unutrašnju bezbijednost krajem marta, usred oštrih kritika zbog načina na koji je vodila imigracionu politiku.

Pam Bondi napustila je Ministarstvo pravde usled rastućeg nezadovoljstva zbog postupanja sa dokumentima povezanim sa Džefrijem Epstinom, dok je Lori Čavez-DeRemer podnijela ostavku u Ministarstvu rada u aprilu, nakon što je postala predmet istrage zbog navodnog neprimjerenog ponašanja.

Zamjena za Bondi još nije potvrđena. Tramp je prošlog mjeseca nominovao vršioca dužnosti Toda Blanša, a Odbor za pravosuđe Senata trebalo bi da glasa o tome da li će njegovu nominaciju uputiti na glasanje pred punim sastavom Senata.

Tulsi Gabard otišla zbog bolesti supruga

Tulsi Gabard podnijela je ostavku na mesto direktorke Nacionalne obavještajne službe 22. maja, navodeći da je njenom suprugu dijagnostikovan izuzetno rijedak oblik raka kostiju. Njen odlazak zvanično je stupio na snagu 30. juna, nakon višemjesečnih napetosti u vezi sa politikom prema Iranu.

Tramp je na njeno mjesto privremeno postavio Bila Pulta, preduzetnika u oblasti nekretnina koji je prethodno vodio Federalnu agenciju za finansiranje stambenih kredita.

Ta odluka odmah je izazvala oštre reakcije republikanskih senatora, pa je predsjednik novinarima u Ovalnom kabinetu morao da poruči da Pult neće biti trajno rešenje.

Kako piše "Daily Mail", Džo Kent, direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, podnio je ostavku u martu, navodeći da "mirne savjesti“ ne može da podrži rat.

Upražnjena mjesta sporo se popunjavaju

Upražnjene funkcije u administraciji ne popunjavaju se brzo. Tramp je do sada predložio samo 578 kandidata čije imenovanje mora da potvrdi Senat, što je najmanji broj još od vremena Ronalda Regana i 14 odsto manje od prosjeka njegovih prethodnika.

Od 1. januara nominovao je svega 126 osoba. Upražnjena mjesta popunjavaju se vršiocima dužnosti, koje predsjednik može da postavi bez saslušanja i potvrde Senata, a često i bez javnog saopštenja.

Proces zapošljavanja u Bijeloj kući dodatno je opterećen zbog nedostatka zaposlenih. Samo devet ljudi zaduženo je za pronalaženje i proveru kandidata za hiljade državnih poslova, a petoro njih na tim pozicijama nalazi se kraće od godinu dana. Obama je imao 14, a Bajden 17 zaposlenih zaduženih za taj posao.

Trampu pada popularnost pred izbore

Odlazak velikog broja zvaničnika događa se u trenutku kada se Tramp priprema za novembarske izbore, dok se rat sa Iranom ne smiruje.

Portparolka Bijele kuće Olivija Vels izjavila je da predsjednik ima "najtalentovaniji kabinet u američkoj istoriji", koji svakodnevno sprovodi politiku "Amerika na prvom mjestu".

Navela je da je administracija za nešto više od godinu dana obezbijedila najsigurniju granicu u istoriji, najveće smanjenje poreza za srednju klasu i najnižu stopu ubistava od 1900. godine. Dodala je da će nastaviti neumorno da radi na sprovođenju Trampove agende.

Javno mnjenje, međutim, ne prati takvu sliku. Prema anketi Daily Maila i kompanije „JL Partners“, sprovedenoj između 17. i 20. jula među 1.021 registrovanim biračem, Trampova popularnost pala je na 44 odsto, dok 56 odsto ispitanika ne odobrava njegov rad.

Demokrate među vjerovatnim biračima vode sa 50 prema 41 odsto. Gotovo polovina ispitanika, odnosno 49 odsto, smatra da je pokretanje vojne akcije protiv Irana bilo pogrešno, dok svega 32 odsto podržava tu odluku.

Šefica kabineta tvrdi da ne odlazi

Jedina pozicija na kojoj nije bilo promene jeste mjesto šefa osoblja Bijele kuće. Suzi Vajls obavlja tu funkciju od početka Trampovog drugog mandata i već je nadmašila četvoricu muškaraca koji su se na tom položaju smjenjivali između 2017. i 2021. godine.

Daily Mail je u junu, pozivajući se na pet izvora, objavio da Vajls navodno planira da se povuče nakon izbora, nezadovoljna nedavnim imenovanjima u kabinetu i iscrpljena zbog liječenja raka.

Ona je tvrdnje o navodnim tenzijama sa predsjednikom odbacila kao apsurdne i na društvenoj mreži X poručila da "ne ide nikuda".

(Daily Mail/Mondo)