Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi premašio je 1.000, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia

U saopštenju se navodi da je do 21. jula u DR Kongu umrlo 999 ljudi, a u Ugandi dvije osobe.

Ukupan broj potvrđenih slučajeva zaraze dostigao je 2.494, navodi agencija UN.

Zvaničnici SZO upoziorili su juče da se epidemija ebole i dalje širi, ali da pojedina područja "trenutno pokazuju određene znake stabilizacije".

SZO je 17. maja proglasila izbijanje epidemije ebole u DR Kongu i Ugandi vanrednom situacijom od međunarodnog značaja za javno zdravlje. SZO ocjenjuje da je regionalni rizik od širenja virusa i dalje visok.