Kod ostrva Krit u Grčkoj sudarili su se putnički trajekt i teretni brod.

Izvor: MONDO

Kod ostrva Krit u Grčkoj u utorak, 21. jula, sudarili su se putnički trajekt i teretni brod, javlja „Ekatimerini“. Do sudara je došlo nešto poslije 10 časova prijepodne.

Prema prvim informacijama, nema povrijeđenih članova posade niti putnika. Nakon sudara, oba broda su morala hitno da se upute ka luci.

Na plovila je ubrzo stigla inspekcija kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta. Nadležni organi ispitaće članove posade i provjeriti sertifikate neophodne za bezbjednu plovidbu.