U sudaru vozila Hitne pomoći i automobila povrijeđen je jedan spasilac, dok pacijent koji je prevožen zbog srčanog zastoja nije preživio.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Haniji na grčkom ostrvu Krit, kada su se sudarili vozilo Hitne pomoći i putnički automobil, svega nekoliko metara od opšte bolnice u tom gradu.

Video-snimak koji je objavio portal zarpanews.gr prikazuje trenutak snažnog sudara nakon kojeg se vozilo Hitne pomoći prevrnulo i završilo na kolovozu.

Do nezgode je došlo dok je sanitet prevozio muškarca koji je doživio srčani zastoj. U trenutku sudara, u zadnjem dijelu vozila nalazio se spasilac koji je nad pacijentom izvodio kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR).

Prema informacijama grčke novinske agencije APE-MPE, jedan od spasilaca zadobio je prelome rebara, dok vozač saniteta i medicinska sestra koja je upravljala drugim automobilom nijesu ozbiljnije povrijeđeni i nalaze se u dobrom zdravstvenom stanju.

Pacijent koji je prevožen u bolnicu, uprkos naporima medicinskog tima, preminuo je od posljedica srčanog zastoja, potvrđeno je iz Hitne pomoći.

Saobraćajna policija u Haniji pokrenula je istragu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće, uključujući uzrok sudara i odgovornost učesnika.