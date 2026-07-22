Nikolas Maduro i njegova supruga ponovo izlaze pred sud u Njujorku zbog optužbi za trgovinu drogom. Predloženo je da suđenje bivšem predsjedniku Venecuele počne u junu 2027. godine.

Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Bivši predsjednik Venecuele i njegova supruga optuženi za trgovinu drogom i posjedovanje oružja, dok odbrana najavljuje osporavanje zakonitosti hapšenja koje naziva „vojnom otmicom“.

Bivši predsjednik Venecuele Nikolas Maduro u srijedu će se ponovo pojaviti pred sudom u Njujorku, gdje će biti održano njegovo treće saslušanje od hapšenja u januaru. Maduro i njegova supruga Silija Flores, koji se nalaze u pritvoru u Bruklinu, optuženi su za trgovinu drogom, posjedovanje oružja i druga krivična djela. Oboje su se izjasnili da nijesu krivi, prenosi Euronews.

Predloženo da suđenje počne u junu 2027.

Tužilaštvo i odbrana su u zajedničkom sudskom podnesku, predatom u utorak kasno uveče, predložili da suđenje počne u junu 2027. godine.

Očekuje se da bi sudija Alvin Helerstajn mogao da potvrdi predloženi termin na proceduralnom ročištu zakazanom za srijedu.

Teške optužbe protiv Madura i Flores

Ukoliko ih porota proglasi krivim za učešće u organizaciji krijumčarenja kokaina u Sjedinjene Američke Države, Maduru i Flores prijeti kazna doživotnog zatvora.

Američki tužioci tvrde da je Maduro sarađivao sa venecuelanskim policijskim zvaničnicima i pomagao narko-kartelima u krijumčarenju hiljada tona kokaina prema SAD.

Odbrana, međutim, odbacuje optužbe i najavljuje pravnu borbu. Madurov advokat Bari Polak kazao je da će osporiti zakonitost hapšenja, koje je nazvao „vojnom otmicom“.

Branioci su istakli da postoje brojna složena pravna pitanja koja moraju biti riješena prije početka suđenja. Maduro i njegova supruga do sada nijesu tražili mogućnost puštanja uz kauciju.

Vidi opis Maduru prijeti doživotna, on se izjasnio da nije kriv: Evo kada počinje suđenje bivšem predsjedniku Venecuele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Različita tumačenja hapšenja

Administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trampa operaciju hapšenja opisala je kao „hirurški preciznu policijsku akciju“ u okviru krivičnog postupka pokrenutog prije šest godina. Maduro, s druge strane, svoje hapšenje smatra otmicom i sebe naziva „ratnim zarobljenikom“.

„Nijesam kriv. Ja sam pošten čovjek, ustavni predsjednik svoje zemlje“, rekao je Maduro na prvom ročištu u januaru.

Istovremeno sa današnjim ročištem, ispred zgrade suda okupili su se demonstranti koji su transparentima izrazili podršku Maduru i njegovoj supruzi.