Odlazeći vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandar Sirski saopštio je da predaje nasledniku vojsku koja, kako tvrdi, ne samo da se brani već je i u ofanzivi.

Izvor: YouTube/DW News

Ukrajina je ove godine ponovo zauzela 700 kvadratnih kilometara svoje teritorije, rekao je u srijedu odlazeći vrhovni komandant Oleksandar Sirski, potvrđujući da napušta najvišu vojnu funkciju.

"Predajem svom nasledniku vojsku koja ne samo da drži odbranu, već je i u ofanzivi", objavio je Sirski na Telegramu.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da će mladi general-major Mihajlo Drapatij zamijeniti Sirskog nakon višednevnih uličnih protesta.

Taj potez usleijdio je nakon smene reformističkog ministra odbrane Mihaila Fedorova u široj rekonstrukciji vlade prošle nedelje, što je iznijelo na vidjelo duboke podjele u ukrajinskom odbrambenom rukovodstvu.

Sirski je funkciju vrhovnog komandanta obavljao od početka 2024. godine, nakon što je imao ključne uloge u odbrani Kijeva u ranim danima rata i u munjevitoj kontraofanzivi za ponovno zauzimanje djelova sjeveroistočne Harkovske oblasti 2022. godine.

Međutim, suočio se sa oštrim kritikama zbog krutog stila komandovanja za koji su pojedini pripadnici vojske rekli da je doveo do neopravdano visokih gubitaka vojnika.

U svojoj izjavi istakao je dosadašnji rad, uključujući zaustavljanje ruske ofanzive u Harkovskoj oblasti i operaciju u ruskoj Kurskoj oblasti 2024. godine.