Majka i beba poginuli u nesreći na Halkidiju, suprug stradale žene i drugo dijete u teškom stanju.

Izvor: Angelos Tzortzinis / AFP / Profimedia / Shutterstock.com/Ajdin Kamber

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Halkidikiju u Grčkoj poginuli su majka i beba, dok su otac djeteta i drugo dijete povrijeđeni nalaze se u teškom stanju, piše "Prototema". Nesreća se dogodila danas popodne na regionalnom putu Poligiros - Agios Nikolaos u oblasti Sitonije.

Teško su povrijeđeni suprug stradale žene i drugo dijete koje je takođe maloljetno. Nesreća se dogodila oko 18.20 časova u kojoj su učestvovali putnički automobil u kom je bila porodica i cisterna.

Putničko vozilo imalo je strane registarske tablice. Žena i beba su preminuli na licu mjesta, dok su muškarac i drugo dijete izvučeni sa teškim povredama i ljekari im se bore za život.

Vozač cisterne je takođe zadobio povrede i prevezen je u bolnicu u Solunu. Zasad nije poznat uzrok sudara, istraga je u toku.

Pogledajte snimak sa mjesta nesreće na Halkidikiju