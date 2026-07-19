Potres jačine 5,5 stepeni izazvao rušenje i ozbiljna oštećenja objekata, a oko 300 stanovnika moralo je da napusti svoje domove.

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Najmanje pet osoba poginulo je, a više od 20 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio Peru, saopštile su lokalne vlasti.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), zemljotres jačine 5,5 stepeni imao je epicentar oko dva kilometra jugozapadno od grada Sikaja, u provinciji Huankajo, na dubini od 10 kilometara.

#Perú: Sismo de magnitud 5.1 en Chupaca#Junín, ha dejado un saldo hasta el momento de cinco fallecidos, 100 heridos y más de 2 mil damnificados, según informaron las autoridades.pic.twitter.com/IMXkEpoAWA — Radio Súper Estación Latina (@LaSuperEs)July 19, 2026

Nacionalni institut za civilnu odbranu Perua saopštio je da se još ne zna tačan broj nestalih osoba, dok spasilačke ekipe nastavljaju da procjenjuju posljedice potresa.

U zemljotresu je više objekata srušeno ili je pretrpjelo ozbiljna konstruktivna oštećenja, među kojima su lokalna crkva i manastir.

#URGENTE: Momento exacto del sismo de magnitud 5.1, cuya profundidad fue a 24 km, muy superficial.



⚠️ La intensidad en los alrededores del epicentro (Chupaca) es estimado en VII (MM) muy fuerte.



Se reporta caídas de casas de adobe y corte de energía eléctrica.#Junín#Perúpic.twitter.com/rhcTskU2eK — (@Asismet_IF)July 19, 2026

Prema dosadašnjim informacijama, oko 300 stanovnika moralo je da napusti svoje domove zbog oštećenja i opasnosti od novih urušavanja. Nadležne službe nastavljaju akcije pomoći ugroženom stanovništvu.