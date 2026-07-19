Najmanje pet osoba je poginulo, a velika materijalna šteta je pričinjena u snažnom zemljotresu koji je pogodio centralni dio Perua, pri čemu se urušio veći broj stambenih i drugih objekata.

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Prema podacima Peruanskog geofizičkog instituta, magnituda zemljotresa iznosila je 5,1 stepen, dok je Američki geološki zavod (USGS) procijenio njegovu jačinu na 5,5 stepeni.

Epicentar je zabilježen u blizini grada Čupaka, u regiji Hunin, na dubini od oko 22 kilometra. Podrhtavanje tla snažno se osjetilo širom zemlje, uključujući i glavni grad Limu, koji je od epicentra udaljen oko 300 kilometara.

Chupaca y el valle del Mantaro, zonas fuertemente afectadas por los sismos de anoche en Junín. Bomberos trabajan en el rescate de personas atrapadas. El saldo parcial es de 4 personas fallecidas. Vídeo:@HuancaYorkTimespic.twitter.com/0dmGM4Xrcx — Epicentro.TV (@Epicentro_TV)July 19, 2026

Lokalni mediji prenose da su u pogođenom području srušene desetine zgrada, te da su brojni stanovnici zatražili intervenciju i pomoć hitnih službi. Spasilačke ekipe su i dalje na terenu gdje raščišćavaju ruševine, dok nadležne vlasti procjenjuju tačne razmjere nastale štete.

SISMO DE 5.1 DEJA AL MENOS CINCO FALLECIDOS Y PERSONAS ATRAPADAS EN PERÚ



⚠️ Un sismo de magnitud 5.1 registrado la noche del sábado dejó al menos cinco personas fallecidas en la región Junín, informó la Policía de Perú.



El sector de Pumpunya, en el distrito de Chongos…pic.twitter.com/La27tDs5rw — ITR Oficial (@ITROriginal)July 19, 2026

Peru se nalazi na spoju tektonskih ploča Naska i Južnoameričke ploče i pripada Pacifičkom vatrenom prstenu, jednom od seizmički najaktivnijih područja na svijetu. Zbog svog specifičnog geografskog položaja, ova južnoamerička država često je pogođena zemljotresima različitog intenziteta.