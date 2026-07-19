Dok se sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država zaoštrava, iz Teherana stižu nove oštre poruke Vašingtonu.

Izvor: Sobhan Farajvan/PACIFIC P / Sipa Press / Profimedia

Dok Bliski istok gori nakon američkih napada na Iran, iz Teherana je stigla nova poruka za Pentagon: visoki zvaničnik Ebrahim Azizi poručio je američkim vojnicima da odmah bježe ako žele da spasu živote.

"Kada bi američke trupe zaista shvatile šta je naš mudri vrhovni vođa mislio pod 'nezaboravnim lekcijama', ne bi oklijevale ni sekundu da pobjegnu", poručio je Azizi.

Ova reakcija uslijedila je nakon što je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei u pisanoj izjavi pročitanoj na državnoj televiziji optužio Sjedinjene Američke Države za višekratno kršenje prošlomjesečnog memoranduma o razumevanju.

On je poručio da ponašanje Vašingtona dokazuje da je potpis američkog predsjednika Donalda Trampa potpuno bezvrijedan i nevažeći, nazvavši Ameriku Velikom Sotonom čija su glavna obilježja nasilništvo, hegemonizam i divljaštvo.

Riječi iranskih zvaničnika dolaze u trenutku kada situacija na terenu izmiče kontroli. Sjedinjene Američke Države su ove nedelje dramatično eskalirale svoje vojne operacije, direktno gađajući civilnu infrastrukturu unutar Irana, uključujući ključne mostove, željezničke pruge i vitalna postrojenja za desalinizaciju vode.

U znak odmazde, Iran i njegovi regionalni saveznici izveli su uspješne udare na civilnu infrastrukturu u Kuvajtu. Napadi su izazvali ozbiljne probleme u snabdevanju, zbog čega su kuvajtske vlasti hitno apelovale na sve građane da maksimalno racionalizuju potrošnju električne energije.