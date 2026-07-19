Sjedinjene Američke Države izvele su novu seriju vazdušnih udara na Iran po naređenju predsjednika Donalda Trampa, saopštio je CENTCOM.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjedinjene Američke Države pokrenule su nove napade na Iran, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM), nakon što je ranije objavila da su u Jordanu poginula dva pripadnika američke vojske, dok se treći vodi kao nestao nakon iranskog napada.

Prije napada u subotu, iranski vrhovni vođa izjavio je da će Vašington platiti za "pokušaj eskalacije sukoba". Komanda je saopštila da su vazdušni napadi počeli u 18 časova po istočnoameričkom vremenu (22 časa po GMT-u), po naređenju predsjednika Donalda Trampa.

"Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuski moreuz i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su sinoć u Jordanu izvele napade na američke vojnike", navodi se u saopštenju, bez daljih detalja.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM)July 18, 2026

Pojačani napadi

Iranska novinska agencija Mehr objavila je da su SAD izvele napad u blizini Sirika na jugu Irana, dodajući da za sada nema izvještaja o ljudskim žrtvama niti o šteti na infrastrukturi.

Sjedinjene Američke Države i Iran pojačali su međusobne napade otkako je prošle nedelje propao privremeni sporazum o prekidu vatre, koji je potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka otvorenog rata.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of another round of retaliatory strikes, for the eighth night in a row, against Iranian military coastal surveillance and air defense facilities, maritime capabilities, and missile and drone storage sites, which were…pic.twitter.com/RERFU8abRY — OSINTdefender (@sentdefender)July 19, 2026

CENTCOM je saopštio da su dvojica američkih vojnika poginula u petak, dok se treći vodi kao nestao u akciji. Time je broj poginulih američkih vojnika od početka rata porastao na 16, dok ih je više od 420 ranjeno.

Američki ministar odbrane Pit Hegset napisao je na mreži X: "Neka vas Bog čuva, heroji. Njihova žrtva samo dodatno učvršćuje našu odlučnost."

Nakon američkih napada na iranske mostove, energetske objekte i drugu infrastrukturu, čini se da je Iran gađao Saudijsku Arabiju, kao i druge američke saveznike u Persijskom zalivu i Jordan.

BREAKING:



New video shows yesterday’s Iranian missile strikes that killed 2 U.S. soldiers in Jordanpic.twitter.com/HoiUPMGy7b — Visegrád 24 (@visegrad24)July 18, 2026

Nakon toga, prema pisanju Volstrit žurnala, Pentagon je poslao dodatne borbene avione na Bliski istok. Tramp je takođe branio rat nakon što je nekoliko demokratskih članova Kongresa reklo da vjeruju da on snosi odgovornost za smrt američkih vojnika.

"Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Vijetnamu? Da li ste se ikada zapitali koliko je ljudi poginulo u Avganistanu za samo jedan dan? Za samo jedan dan - tokom administracije Pospanog Džoa Bajdena", rekao je Tramp i dodao:

"Ovde govorimo o dva rata - u Venecueli i ovom. Tragično je što su dva vojnika poginula, ali u ovom slučaju su dali svoje živote jer nisu željeli da Iran dobije nuklearno oružje i jer nisu željeli da Bliski istok bude uništen", istakao je Tramp.

Vrhovni vođa: Pripremamo nezaboravne lekcije

U pisanoj izjavi objavljenoj na zvaničnim profilima iranskog vrhovnog vođe i u državnim medijima, vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei izjavio je da su ponovljena američka kršenja privremenog sporazuma pokazala da je Trampov potpis "potpuno bezvredan i lišen kredibiliteta".

"Sada kada američki neprijatelj nastoji dodatno da eskalira sukob, zbog čega će snositi još veće troškove i doživjeti dalje poniženje, treba znati da plemeniti narod Irana i Front otpora za njega imaju pripremljene nezaboravne lekcije", navodi se u izjavi.

BREAKING: Footage shows Iran’s direct missile hit on the Muwaffaq Salti Air Base in Jordan, which hosts US troops and jets, with large areas of the base including the soldiers’ barracks and fuel bladder area on fire.pic.twitter.com/JfDpwLj9zM — The Hormuz Letter (@HormuzLetter)July 18, 2026

Sukob, koji je počeo krajem februara kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u nadi da će onesposobiti njegov raketni program i regionalne saveznike, doveo je do ozbiljnih poremećaja u snabdevanju energentima, povećao strah od globalne inflacije i izazvao borbu za kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Kuvajt je u subotu bio izložen intenzivnim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pogodila američki logistički centar u kampu Arifdžan i uništila radarski sistem u vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu.

Videos allegedly show pillars of thick black smoke rising from in and around Muwaffaq Salti Air Base in Jordan, following last night’s medium to intermediate-range ballistic missile attack against the base by Iran.pic.twitter.com/wC43kqJoKg — OSINTdefender (@sentdefender)July 18, 2026

Kuvajtska naftna korporacija kasnije je saopštila da je jedno od njenih naftnih postrojenja pogođeno u "ponovljenim iranskim napadima", pri čemu je nastala velika materijalna šteta i bilo je povrijeđenih.

Osim Kuvajta, Garda je, prema iranskim medijima, gađala i lokaciju u Bahreinu gdje su bili raspoređeni američki borbeni avioni, kao i obavještajni centar za obradu podataka. Prema iranskoj državnoj televiziji, Garda je takođe uništila najmanje dva američka borbena aviona i tri druga vazduhoplova tokom napada na američku bazu u Jordanu.