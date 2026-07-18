Južna Koreja je 1998. godine izvela jednu od najvećih akcija kolektivne solidarnosti u modernoj istoriji. Više od 3,5 miliona građana dobrovoljno je predalo zlatni nakit, burme, medalje i porodične dragocenosti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Jedan od najupečatljivijih primjera kolektivne solidarnosti u ekonomskoj istoriji zabilježen je u Južnoj Koreji 1998. godine, kada je više od 3,5 miliona građana predalo zlatni nakit, burme, medalje i porodične dragocjenosti kako bi pomogli zemlji da prevaziđe duboku ekonomsku krizu.

Inicijativa je pokrenuta 5. januara 1998. godine, nekoliko nedjelja nakon što je zemlja postigla sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) o paketu finansijske pomoći vrijednom 58 milijardi dolara. Cilj akcije bio je jačanje deviznih rezervi i pokrivanje dijela spoljnog duga.

Milioni građana Južne Koreje odazvali su se pozivu

Kampanja, organizovana uz podršku državne televizijske mreže KBS i banaka širom zemlje, prvobitno je trebalo da traje svega nekoliko dana. Međutim, zbog nezapamćenog odziva građana produžena je do 30. aprila 1998. godine.

Tokom prva dva dana učestvovalo je oko 500.000 ljudi, a do sredine januara broj učesnika premašio je milion. Prije kraja mjeseca više od 1,67 miliona građana već je doniralo zlatne predmete.

Po završetku akcije prikupljeno je oko 227 tona zlata, čija je tadašnja vrijednost iznosila približno 2,13 milijardi dolara. Ukupno je učestvovao 3,51 milion građana, što je predstavljalo gotovo 23 odsto svih domaćinstava u Južnoj Koreji.

Građani su poklanjali dragocjenosti od neprocjenjive sentimentalne vrijednosti

Donacije nijesu stizale od velikih kompanija, već od običnih građana koji su se odricali predmeta sa velikim ličnim značajem. Mladenci su poklanjali svoje burme, roditelji tradicionalne zlatne prstenove koji se djeci daruju za prvi rođendan kao simbol blagostanja, dok su među donacijama bili i vojna odlikovanja, olimpijske medalje i porodične dragocjenosti.

Među učesnicima akcije bio je i kardinal Stefan Kim Su Hvan, jedna od najuglednijih ličnosti u zemlji, koji je poklonio zlatni krst koji je dobio kada je 1969. godine imenovan za kardinala.

Akcija iz 1998. godine nije bila presedan u Južnoj Koreji. Inspiraciju je pronašla u sličnoj inicijativi iz 1907. godine, kada su građani tadašnjeg Korejskog carstva prikupljali novac i dragocjenosti kako bi otplatili dug prema Japanu.

Nekoliko nedjelja prije sporazuma sa MMF-om, jedna ženska organizacija u zemlji već je pokrenula akciju prikupljanja zlatnih prstenova, koja je kasnije postala temelj velike nacionalne kampanje.

Rezultati akcije imali su ogroman simbolički značaj

Prikupljeno zlato je istopljeno, pretvoreno u poluge i prodato na međunarodnom tržištu, a prihod je iskorišćen za otplatu dijela spoljnih finansijskih obaveza Južne Koreje.

Iako je prikupljenih oko 2,13 milijardi dolara predstavljalo svega 3,7 odsto ukupnog paketa pomoći MMF-a, inicijativa je imala ogroman simbolički značaj. Poslala je poruku da su milioni građana spremni da se lično žrtvuju kako bi pomogli oporavku nacionalne ekonomije.

Uporedo sa prikupljanjem zlata, vlada je sprovela opsežne ekonomske reforme, restrukturiranje kompanija, otvaranje zemlje za strane investicije i reforme tržišta rada, u skladu sa programom Međunarodnog monetarnog fonda.

Ti potezi dali su rezultate. Južna Koreja je u avgustu 2001. godine uspjela da otplati kredit Međunarodnom monetarnom fondu gotovo tri godine prije predviđenog roka, ostvarivši jedan od najbržih ekonomskih oporavaka u savremenoj istoriji.