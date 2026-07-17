Iranski mediji tvrde da je Iran danas napao istok Sirije.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Iran je danas navodno napao istok Sirije, piše "Rojters". Iranski državni mediji tvrde da je iranska revolucionarna vojska napala istok Sirije što predstavlja prvi napad Irana na teritoriju Sirije otkad je izbio rat na Bliskom istoku u subotu 28. februara ove godine.

Prema navodima iranske vojske, napadnut je komandni centar američkih specijalnih snaga u Al Tanfu koji se nalazi na jugu Sirije. Ovaj napad Irana dolazi navodno kao odgovor na ubistvo iranskih vojnika u Iranshahru.

"Rojters" nije mogao nezavisno da provjeri ove navode iranskih državnih medija. Vojni izvor iz vrha Sirije tvrdi u izjavi za "Rojters" da je Iran izveo napad blizu Al Tanfa i prema njegovim informacijama, nema povrijeđenih i nije pričinjena materijalna šteta.

Ubrzo se oglasila i američka vojska. Američka vojska je saopštila da je vojna baza Al Tanfa napuštena još od februara ove godine.

Da podsjetimo, američka mornarica je ponovo počela blokadu iranskih luka u utorak 14. jula nakon što je u potpunosti prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana. Američki predsjednik Donald Tramp je otkrio da su ga razbjesnili Iranci prethodnog vikenda jer su, kako tvrdi, prvobitno pristali na sve uslove za kraj rata, a onda su se odjednom predomislili.