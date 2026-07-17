Iranska vojska navodno zaprijetila napadima na sve objekte na Bliskom istoku koji su povezani sa Donaldom Trampom.

Izvor: NBC/Printscreen

Iranska revolucionarna garda je navodno saopštila da smatra legitimnim metama objekte širom Persijskog zaliva koji su na bilo koji način povezani sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, piše "News 18". Ovo se najviše odnosi na vojne baze, ali i na hotele i poslovne zgrade na Bliskom istoku u kojima se nalaze kontingenti američke vojske koji učestvuju u operacijama u ratu sa Iranom koji je počeo 28. februara ove godine.

Međutim, pored vojnih baza, na spisku iranske vojske nalaze se i hoteli, poslovne zgrade i golf kompleksi koji nose Trampovo ime u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Saudijskoj Arabiji, Kataru i Omanu. Neki od glavnih objekata koji nijesu vojne baze su "Tramp International Hotel" u Dubaiju, "Tramp International Golf Club" u Dubaiju, "Tramp Plaza" u Džedi, "Tramp kula" u Rijadu i "Tramp International Hotel" u Muskatu, glavnom gradu Omana.

Iranska revolucionarna garda nije iznijela više detalja o potencijalnim napadima na pomenute mete. Ovi objekti dosad nijesu bili mete napada.

Ove prijetnje je iranska vojska uputila nakon što je upozorila američku vojsku da svaki mogući napad na civilnu infrastrukturu u Iranu može da izazove oštre odgovore. Ovo je navodno jedan od načina odgovora Irana ako bi se to dogodilo.

Da podsjetimo, američka mornarica je ponovo počela blokadu iranskih luka u utorak, 14. jula, nakon što je u potpunosti prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana. Američki predsjednik Donald Tramp je otkrio da su ga razbjesnjeli Iranci prethodnog vikenda jer su, kako tvrdi, prvobitno pristali na sve uslove za kraj rata, a onda su se odjednom predomislili.