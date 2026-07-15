Preminuo i muškarac nakon sudara na Halkidikiju, ukupno troje stradalih u stravičnoj nesreći.

Izvor: Youtube/StoNisi.gr

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas popodne dogodila na Halkidikiju u Grčkoj preminule su ukupno tri osobe pošto je i muškarac preminuo u bolnici, piše "Prototema". U sudaru putničkog automobila i cisterne su na licu mjesta stradali majka i beba, a sada je povredama u bolnici nažalost podlegao i muškarac, otac djeteta i suprug stradale žene.

Sudar putničkog automobila i cisterne dogodio se na regionalnom putu Poligiros - Agios Nikolaos danas popodne oko 18 časova. Na licu mjesta stradali su majka i beba, a otac je zajedno sa drugim maloljetnim djetetom završio u bolnici, ali je nažalost podlegao povredama.

Ukupno su poginule tri osobe u strašnoj nesreći. Drugo dijete završilo je u bolnici i nalazi se u teškom stanju, dok je vozač cisterne takođe u bolnici i nalazi se u dobrom stanju.

Porodica je vozila automobil sa moldavskim registarskim tablicama. Zasad nije poznato kako se nesreća dogodila.

Pogledajte snimak sa mjesta nesreće na Halkidikiju