Objavljen je snimak udara ruske bombe FAB-3000 na ukrajinski grad Orihiv, koji se nalazi na prvoj liniji fronta.

Izvor: X/Printscreen/@Osint613

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak koji prikazuje ruski udar posebno razornom vođenom (kliznom ili gliserskom) bombom FAB-3000 na grad Orihiv u Zaporoškoj oblasti Ukrajine, koji se nalazi na prvoj liniji fronta. Prema informacijama sa društvenih mreža, bomba je nosila oko 1,4 tone eksploziva, ali do sada objavljene informacije ukazuju na to da može da nosi eksplozivno punjenje veće od 3 tone.

Russia released footage of a 3-ton FAB-3000 glide bomb striking the front-line town of Orikhove in Ukraine's Zaporizhzhia region. The bomb carries around 1.4 tons of explosives.pic.twitter.com/dZ1xMf6ix3 — Open Source Intel (@Osint613)July 13, 2026

Vođene bombe su "glupe" bombe nadograđene dodatnim krilima za veći domet i satelitskim navođenjem za veću preciznost, koje ruske snage koriste za uništavanje ukrajinskih trupa i utvrđenih položaja i za terorisanje civila udaranjem na civilne objekte u gradovima.

Ove bombe se bacaju iz aviona van dometa protivvazdušne odbrane, tako da često nema adekvatne zaštite od njih, javlja Jutarnji.

Od 2024. godine, Rusi bacaju stotine vođenih bombi nedeljno na ukrajinske snage i položaje, kao i na civilne ciljeve, a nedavno su vođene bombe koristile i ukrajinske snage.