Nakon prekida isporuka ruske nafte, jedna od najvećih njemačkih rafinerija pronašla je alternativu u Poljskoj. Varšava je počela da šalje nove količine nafte kako bi rafinerija u Švedtu nastavila stabilan rad i obezbijedila gorivo za Berlin i djelove Poljske.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

U septembru 2022. godine njemačka vlada preuzela je podružnicu ruskog Rosnjefta, poverivši upravljanje njegovim rafinerijama u Švedtu, Karlsrueu i Vohburgu domaćem regulatoru za energetiku.

Formalno, rafinerija PCK i dalje je u većinskom vlasništvu ruskog naftnog giganta Rosnjefta, koji drži udeo od više od 90 odsto.

Rosnjeft Njemačka čini oko 12 odsto njemačkih kapaciteta za preradu nafte i spada među najveće prerađivače. Rafinerija u Švedtu nema izlaz na more, četvrta je po veličini u Njemačkoj, zadovoljava 90 odsto potražnje Berlina za gorivom, a derivatima snabdijeva i djelove Poljske.

U februaru 2024. godine tadašnji njemački ministar privrede Robert Habek rekao je da računaju na pomoć Poljske u snabdijevanju. Varšava je, prema tadašnjim riječima neimenovanog izvora, već poručila da bi mogla da uskoči ukoliko Rusija na nacionalizaciju Rosnjeft Njemačke odgovori blokadom isporuka nafte iz Kazahstana.

Poljska je, prema tadašnjim rečima neimenovanog izvora, rekla Nemačkoj da bi mogla u potpunosti da zamijeni snabdijevanje iz Kazahstana, koji isporučuje između jedan i 1,2 miliona tona godišnje. Kazahstanska nafta stiže u Njemačku preko luka na Baltičkom moru, a zamenila je rusku naftu koja je dolazila naftovodom Družba.

Rusija je u međuvremenu blokirala isporuke, pravdajući se "tehničkim problemima", a nemačka ministarka privrede u vladi Fridriha Merca Katarina Rajhe rekla je u maju da se vode "zaista dobri razgovori" sa poljskom vladom o alternativnim izvorima nabavke.

"PCK se do sada dobro nosila sa gubitkom isporuka iz Kazahstana", rekla je Rajhe u maju, dodajući da snabdijevanje Njemačke u cjelini nije ugroženo.

U ponedeljak je poljski trgovac gorivom Unimot Paliva najavio isporuku nafte, a portparol Rosnjeft Njemačke, vlasnika PCK-a, potvrdio je njegovu informaciju, ne navodeći o kojoj se količini tačno radi, već samo napominjući da odgovara sadržaju jednog tankera.

Pošiljka pomaže rafineriji sa sedištem u Švedtu, na istoku zemlje, da održi stabilno poslovanje na 80 odsto kapaciteta, navedeno je.

Portparol poljske kompanije rekao je za nemački list "Märkische Allgemeine" u ponedeljak da su za jul planirane dvije pošiljke, a "nadamo se da ćemo saradnju u budućnosti proširiti". Tokom vikenda je u Gdanjsk uplovio tanker sa naftom iz Gvajane, navodi list.

Poljska pomorska i saobraćajna infrastruktura pomaže u očuvanju sigurne isporuke i za Njemačku i za Poljsku, rekao je u izjavi potpredsjednik Unimota Robert Brzozovski.

U tom kontekstu važno je ne samo odakle nafta stiže već i ko organizuje snabdijevanje, kojom infrastrukturom se transportuje i u okviru čijeg poslovnog modela, poručili su iz poljske kompanije.