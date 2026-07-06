Izraelski ministar odbrane Izrael Kac poručio je da će svaki budući iranski lider koji bude ugrožavao Izrael biti "osujećen", dok se u Teheranu održavaju masovne pogrebne ceremonije za ubijenog vrhovnog vođu Irana Alija Hamneija.

Izvor: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zaprijetio je danas da će Izrael osujetiti svakog budućeg iranskog lidera koji pokuša da napadne Izrael, javlja Anadolija.

"Svaki iranski lider koji pokuša ponovo da promoviše planove za uništenje Izraela biće osujećen", rekao je Kac u izjavi koju je prenio "Džeruzalem post". Dodao je da je Izrael spreman da se "u svakom trenutku samostalno brani od bilo kakve prijetnje".

Kacovi komentari uslijedili su u trenutku dok su hiljade ljudi ispunile ulice Teherana tokom masovne pogrebne povorke za ubijenog iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, koji je, prema navodima medija, stradao u američko-izraelskom napadu 28. februara.

On je naveo i da su američko-izraelski udari na Iran "uklonili neposrednu prijetnju uništenja Izraela i ozbiljno oštetili strateške kapacitete Irana", javlja Index.

Desetine hiljada Iranaca učestvovalo je u pogrebnoj povorci u Teheranu, dok su okupljeni uzvikivali slogane protiv Sjedinjenih Američkih Država i pozivali na osvetu, prenosi Rojters. Državna televizija prikazala je snimke iz vazduha na kojima se vidi ogroman broj ljudi okupljenih u centru grada tokom višednevnih komemoracija.

Tokom povorke nošeni su kovčezi Hamneija i članova njegove porodice, a vatrogasci su koristili vodene topove kako bi rashladili okupljene na velikoj vrućini. Učesnici su nosili iranske zastave i crvene transparente sa porukama "Hameneijevi osvetnici", oslanjajući se na simboliku šiitske tradicije.

Prema navodima iranskih medija, Hamneijev naslednik Modžtaba Hamnei nije se pojavio u javnosti, nakon što su pojedini izvori tvrdili da je teško povrijeđen u napadu u kojem je ubijen njegov otac.

Komemoracije za Hamneija traju već nekoliko dana, a posmrtni ostaci članova njegove porodice prethodno su položeni uz njegovo tijelo. U narednim danima planirano je premiještanje njegovog tijela u sveti šiitski grad Kom, zatim u vjerska svetilišta u Iraku, a potom sahrana u Mešhedu.

Sukob između Irana, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, koji je eskalirao prethodnih mjeseci, okončan je preliminarnim mirovnim sporazumom 17. juna, nakon čega su obje strane proglasile pobjedu.

Američki predsjednik Donald Tramp takođe je proglasio pobjedu, navodeći da su ciljevi o uništenju iranskih nuklearnih i raketnih kapaciteta djelimično ostvareni, dok su mirovni pregovori privremeno odloženi zbog ceremonija u Teheranu.