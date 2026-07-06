Uz crvene zastave i pokliče osvete, mase Iranaca preplavile su Teheran na sahrani Alija Hamneija. Njegov sin i naslednik Modžtaba ne prisustvuje ceremoniji iz straha od atentata.

Izvor: Handout/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE

Stotine Iranaca mahale su crvenim zastavama, simbolima osvete, trećeg dana sahrane bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, objavili su u ponedeljak iranski mediji.

Hamnei je ubijen u februaru, tokom prvih udara u okviru operacije "Ričući lav".

Njegova sahrana, odložena zbog rata koji je u toku, počela je u subotu uz pokliče "smrt Americi, smrt Izraelu", dok se očekuje da će komemorativne ceremonije trajati najmanje nedelju dana, uz događaje širom zemlje. Mase Iranaca, od kojih su mnogi plakali, a neki se udarali u grudi, pohrlile su u vjerski kompleks Mosala, ostajući tamo i tokom noći. Uprava iranske mreže metroa saopštila je da je zabilježeno čak sedam miliona vožnji od kasno u subotu do nedelje ujutru, dok je narod dolazio ka centru grada.

Vlasti planiraju da narednih dana mobilišu milione ljudi za velike povorke, nudeći im organizovan prevoz, hranu i smještaj. Na video-snimcima objavljenim na drugim državnim informativnim portalima, čuje se kako ožalošćeni uzvikuju: "Naša parola je jedna riječ: Osveta, osveta" i "Ubićemo, ubićemo onoga ko je ubio našeg imama".

Očekuje se da će Hamneijevo tijelo biti preneseno u Kom, Nadžaf i Karbalu, velike šiitske centre u Iranu i Iraku, prije nego što u četvrtak bude sahranjen u Mašhadu, gdje se nalazi najsvetije hodočasničko svetilište u zemlji.

Naslednik Modžtaba Hamnei ne prisustvuje sahrani iz straha od atentata

"Njujork tajms" (The New York Times) izvijestio je tokom vikenda da je izostanak Hamneijevog sina, vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, posledica straha režima da bi Izrael mogao pokušati da izvrši atentat na njega tokom ovog događaja.

Državna televizija prikazala je Mostafu, Mejsama i Masuda Hamneija kako se mole iza kovčega izloženog u prostranom dvorištu teheranske Velike Mosale imama Homeinija, ogromnog vjerskog kompleksa.

Još uvijek se u javnosti nije pojavio niti je objavljen nijedan snimak Modžtabe, za koga se navodi da je povrijeđen u napadu 28. februara u kojem su poginuli njegov otac i drugi članovi porodice, kada su Izrael i SAD bombardovali iranske ciljeve na početku rata.

Lice Modžtabe Hamneija je unakaženo i zadobio je teške povrede jedne ili obje noge, rekli su za "Rojters" (Reuters) ljudi bliski njegovom užem krugu.

Iranski general upozorava na "oštar odgovor" ukoliko Izrael ili SAD napadnu tokom sahrane

Pored toga, komandant štaba Hatam al-Anbija, Ali Abdolahi, u saopštenju od petka upozorio je Izrael i SAD da ne prave "nikakve pogrešne procjene" tokom nedelju dana duge sahrane, prijeteći "oštrim odgovorom zbog kog će zažaliti" u slučaju napada. Hatam al-Anbija je inače Zajednička komanda iranskih oružanih snaga.

Ovo saopštenje uslijedilo je nakon što je Hamneijev kovčeg u četvrtak bio izložen na "nenajavljenom događaju" u Teheranu, prema snimcima koje je državna televizija (IRIB) podijelila na mreži X.

Pored izloženog kovčega stajalo je nekoliko iranskih zvaničnika, uključujući komandanta Korpusa Čuvara Islamske revolucije (IRGC) Ahmada Vahidija, u njegovom prvom javnom pojavljivanju od početka rata između Izraela i Irana.