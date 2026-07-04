Trogodišnji dječak, koji je teško povrijeđen nakon što je, prema navodima policije, bačen u nastambu sa krokodilima u zoološkom vrtu u Engleskoj, podvrgnut je pet operacija. Njegova porodica saopštila je da ga čeka dug i neizvjestan oporavak.

Izvor: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Porodica trogodišnjeg dječaka koji je 18. juna teško povrijeđen u zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst u Kembridžširu saopštila je da je dječak do sada imao pet operacija, ali da će morati da bude podvrgnut još najmanje dvjema.

Roditelji su naveli da već dvije sedmice praktično žive u bolnici i da je pred njihovim sinom dug proces rehabilitacije.

„Ne možemo dovoljno da zahvalimo svima na podršci koju ste pružili našoj porodici u ovom teškom periodu“, poručili su u objavi na stranici za prikupljanje pomoći.

Pred njim je dug oporavak

Kako su naveli, oporavak dječaka biće dug i neizvjestan, zbog čega su oboje trenutno odsutni sa posla.

Novac prikupljen donacijama koristi se za troškove boravka porodice u bolnici, kao i za buduću rehabilitaciju dječaka. Do sada je prikupljeno više od 25.000 funti.

Muškarac osumnjičen za pokušaj ubistva

Policija Kembridžšira uhapsila je tridesetogodišnjeg muškarca iz Norfolka zbog sumnje da je pokušao da ubije dječaka tako što ga je bacio u nastambu sa krokodilima.

Osumnjičeni je kasnije pušten da se brani sa slobode, uz kauciju, pošto je, prema navodima policije, procijenjeno da nije sposoban za saslušanje. Britanski mediji prenijeli su da muškarac ima smetnje u razvoju i da je u zoološki vrt došao u pratnji staratelja.

Spasioci reagovali za nekoliko minuta

Porodica je zahvalila zaposlenima u zoološkom vrtu koji su spasili dječaka iz nastambe, kao i svim posjetiocima i pripadnicima hitnih službi koji su pomogli.

Prema navodima zoološkog vrta, dijete je izvučeno iz nastambe svega nekoliko minuta nakon što je prijavljen incident, a odmah mu je ukazana prva pomoć do dolaska ekipe Hitne pomoći i medicinskog helikoptera.

Vlasnici zoološkog vrta istakli su da su zaposleni, kao i posjetioci među kojima je bilo policajaca i bolničara van dužnosti, reagovali izuzetno brzo i pomogli da dječak što prije bude zbrinut.