Sergej Ivanov, bivši ministar odbrane Rusije i dugogodišnji bliski saradnik predsjednika Vladimira Putina, preminuo je u 73. godini. Nekada je važio za jednog od najozbiljnijih kandidata da nasledi Putina na čelu Rusije, a vest o njegovoj smrti potvrdio je i Kremlj.

Izvor: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Bivši ruski ministar odbrane Sergej Ivanov, koji je svojevremeno važio za mogućeg naslednika predsjednika Vladimira Putina, preminuo je u 73. godini.

Ivanov je bio jedan od ključnih članova grupe poznate kao "siloviki", odnosno ljudi iz bezbjednosnih struktura koji su, poput Putina, karijeru započeli u sovjetskom KGB-u i stekli veliki politički uticaj nakon što je Putin došao na vlast početkom dvehiljaditih.

Vijest o njegovoj smrti najprije je objavila VTB Ujedinjena košarkaška liga, u kojoj je Ivanov bio počasni predsjednik, a potom je informaciju potvrdio i Kremlj.

Od KGB-a do vrha ruske vlasti

Ivanov je imao važnu ulogu u oblikovanju bezbjednosnog sistema Rusije nakon raspada Sovjetskog Saveza i nadgledao je oružane snage tokom prvih godina Putinove vladavine. Kao ministar odbrane bio je na funkciji tokom Drugog čečenskog rata, koji je Putin pokrenuo radi gušenja separatističke pobune u Čečeniji.

Tečno je govorio engleski jezik i bio je poznat po oštrim nastupima na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gde je često ulazio u polemike sa novinarima. Istovremeno je tvrdio da ruske bezbednosne interese ugrožavaju američki planovi za protivraketnu odbranu i slabljenje sporazuma o kontroli naoružanja.

Ivanov je godinama upozoravao da širenje NATO-a predstavlja ozbiljan bezbjednosni izazov za Moskvu i zagovarao je evropski bezbjednosni sistem zasnovan na „uzajamnom poštovanju interesa svih strana“.

Godinama kasnije, Putin je upravo širenje NATO-a naveo kao jedan od razloga za pokretanje invazije na Ukrajinu 2022. godine, što su Kijev i zapadne zemlje odbacile kao neosnovano opravdanje za rat.

Bio među favoritima za Putinovog naslednika

Rođen u tadašnjem Lenjingradu, današnjem Sankt Peterburgu, Ivanov je studirao strane jezike pre nego što je regrutovan u KGB, gdje je radio zajedno sa Vladimirom Putinom na početku njihovih karijera.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza napredovao je u naslednicama KGB-a i postao zamjenik direktora Federalne službe bezbjednosti (FSB), kojom je tada rukovodio Putin.

Za ministra odbrane imenovan je 2001. godine i bio je prvi civil na toj funkciji u modernoj istoriji Rusije.

Njegov politički uticaj dodatno je porastao 2005. godine kada je postao potpredsjednik vlade, a potom i prvi potpredsjednik vlade 2007. godine. U tom periodu važio je za jednog od glavnih kandidata da naslijedi Putina na mestu predsednika, pošto ruski ustav tada nije dozvoljavao treći uzastopni mandat.

Ipak, Putin je za svog naslednika izabrao Dmitrija Medvedeva, dok je Ivanov ostao u vrhu vlasti kao potpredsjednik vlade, a kasnije i šef predsedničke administracije.

Godine 2016. smijenjen je sa mjesta šefa administracije i postavljen za specijalnog predsjedničkog izaslanika za ekologiju i saobraćaj, što su mnogi ocijenili kao njegovo političko sklanjanje u drugi plan.

Kremlj uputio saučešće

Kremlj je saopštio da je predsjednik Vladimir Putin izrazio najdublje saučešće porodici i prijateljima Sergeja Ivanova povodom njegove smrti.

(Rojters/Mondo)