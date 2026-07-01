Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na 1.943, dok se oko 50.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Ujedinjene nacije upozoravaju da zemlji prijeti humanitarna i zdravstvena katastrofa.

Izvor: EPA/RONALD PENA R

Privremeni broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 1.943, saopštile su vlasti, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za desetinama hiljada nestalih.

Prema riječima predsjednika parlamenta Horhea Rodrigesa, u potresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali povrijeđeno je oko 10.500 ljudi. Najveća razaranja pretrpjela je oblast oko luke La Uira, gdje se u trenutku katastrofe nalazilo oko 30.000 ljudi.

Do sada je iz ruševina spasena 6.461 osoba, ali Ujedinjene nacije procjenjuju da se oko 50.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Iako je prošao kritični period od 72 sata, spasilačke ekipe ne odustaju od potrage.

Vidi opis "Zemlja se pretvorila u mrtvačnicu": U Venecueli prave improvizovane grobove, ljudi se ubijaju za tanjir hrane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: : Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tračak nade stigao je iz Karakasa, gdje su spasioci iz Jordana iz ruševina izvukli živog trogodišnjeg dječaka, uprkos sve manjim izgledima za pronalazak preživjelih.

Prema procjeni NASA zasnovanoj na satelitskim snimcima, oštećeno je ili potpuno uništeno gotovo 59.000 zgrada, dok je ključna infrastruktura teško razorena.

UNHCR upozorava da u najteže pogođenim oblastima vlada ozbiljna nestašica hrane i pijaće vode, da su komunikacije prekinute, a osnovne javne službe gotovo potpuno urušene. Humanitarna pomoć ne stiže do svih kojima je potrebna, što dodatno povećava tenzije među stanovništvom.

Osamnaestogodišnja Danijela Armas, koja je povrijeđena u zemljotresu, opisala je očajnu situaciju.

– Ovdje dijele pomoć, ali ljudi se ponekad ubijaju zbog hrane. Bore se kao da smo u borbi pijetlova – rekla je ona.

Svjetski program za hranu (WFP) zatražio je hitnih 50 miliona dolara kako bi u naredna tri mjeseca obezbijedio hranu za oko 500.000 ljudi.

Istovremeno, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorava da zbog oštećenih bolnica, vodovodne i kanalizacione mreže postoji ozbiljan rizik od izbijanja epidemija zaraznih bolesti poput malih boginja, difterije i velikog kašlja.

UNHCR procjenjuje da je potrebno najmanje 15 miliona dolara kako bi se u narednih šest mjeseci obezbijedio privremeni smještaj za oko 30.000 ljudi koji su ostali bez domova.

Stanovnici najteže pogođenih područja Venecuele i dalje pokušavaju da prežive u improvizovanim kampovima i šatorima. Mnogi ističu da su im najpotrebniji pijaća voda, električna energija i obnova osnovne infrastrukture, dok vlasti i međunarodne organizacije upozoravaju da bi humanitarna kriza mogla dodatno da se produbi ukoliko pomoć ne stigne na vrijeme.