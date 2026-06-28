Spasioci i građani nastavljaju potragu za preživjelima nakon razornih zemljotresa, dok se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestali.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Spasioci, vojska i građani nastavljaju neprekidnu potragu za preživjelima nakon razornih zemljotresa koji su pogodili sjever Venecuele, dok broj žrtava i dalje raste.

Prema posljednjim podacima vlasti, najmanje 1.430 ljudi je poginulo u dva zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, dok Ujedinjene nacije procjenjuju da se više od 50.000 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Miracle rescue: Dog pulled alive from earthquake rubble in Venezuela



During search operations in Caracas, rescuers spotted nothing but a tiny nose sticking out from the debris. After carefully clearing the rubble, they managed to pull out a live dog.



The animal was…pic.twitter.com/eWMpPJgDvq — NEXTA (@nexta_tv)June 27, 2026

Tračak nade stigao je iz Karabalede, gdje je jedanaestogodišnji dječak spašen živ iz ruševina tri dana nakon katastrofe. Privremena predsjednica Delsi Rodrigez saopštila je da svaki spašeni život predstavlja novu nadu za zemlju.

Dan ranije iz ruševina su izvučeni i beba stara 18 dana i njena majka, dok spasioci upozoravaju da sada uglavnom pronalaze tijela stradalih, ali da i dalje postoji mogućnost da ispod ruševina ima preživjelih.

Nos sauveteurs de la Sécurité civile sont arrivés au Vénézuéla pour porter main forte aux opérations de secours. Solidarité et soutien de la France dans cette terrible épreuve.pic.twitter.com/coK0t9Pu79 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)June 27, 2026

Najteže je pogođena priobalna savezna država La Gvaira, gdje su srušene stotine objekata. Stanovnici zajedno sa spasilačkim ekipama golim rukama i lopatama pretražuju ruševine, osluškujući svaki zvuk koji bi mogao ukazati na život.

After the devastating earthquakes in Venezuela, rescuers pulled an 18-day-old baby alive from the rubble of a collapsed building. The baby was handed back to his father, and about 90 minutes later, crews also rescued the child’s mother.pic.twitter.com/hLYSzBDh4k — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs)June 27, 2026

U akcijama učestvuju i međunarodni timovi iz Meksika, Španije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i drugih zemalja, ali humanitarne organizacije upozoravaju da nedostaje teška mehanizacija i da su prvi dani nakon zemljotresa presudni za pronalazak preživjelih.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela.pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv)June 28, 2026

Prema procjenama Ujedinjenih nacija, zemljotresi su pogodili oko sedam miliona ljudi, dok hiljade porodica i dalje čekaju informacije o sudbini svojih najbližih ili bezuspješno pokušavaju da ih pronađu među ruševinama.