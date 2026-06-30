Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio je da postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom i prije 2030. godine, tvrdeći da se kontinent ubrzano militarizuje i priprema za rat.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski rekao je za Sputnjik da postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijojm pre 2030. godine.

On tvrdi da se Evropa sprema za rat i da je u toku militarizacija.

,,Narativ o navodno agresivnoj Rusiji i planovima koji joj se pripisuju koristi kao izgovor. Problem je i u tome što se spušta prag za potencijalne provokacije, one koje bi mogle da uvuku Evropu u rat mnogo ranije, bez obzira na to da li to neko želi ili ne", rekao je on.

Poljanski je naveo i da vlasti u Kijevu "svoj opstanak vide u izazivanju direktnog sukoba između Rusije i Evrope", u kojem bi Ukrajina bila potisnuta u drugi plan.

,,Kijevski režim nema drugi način da opstane. Samo izazivanjem velikog sukoba u kojem Ukrajina pada u pozadinu, a Rusija i Evropa ratuju", rekao je Poljanski.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov naveo je nedavno u autorskom članku "Ukrajina, Evropa i globalna bezbjednost" da Evropa na sve načine nastoji da dobije na vremenu kako bi do 2030. godine dostigla punu borbenu gotovost za mogući sukob sa Rusijom.