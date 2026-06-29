U žestokim ruskim napadima na Dnjipro, Zaporožje i Harkov ubijeno je najmanje devetoro, a ranjeno više desetina civila. Zelenski je apelovao na Evropu za jaču PVO odbranu.

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

U ruskim napadima širom Ukrajine ubijeno je devet osoba, a desetine su ranjene, saopštile su vlasti, dok su se napadi nastavili i poslepodne, pri čemu je broj ubijenih rastao.

U raketnom napadu na jugoistočni grad Dnjipro ubijeno je petoro ljudi, a ranjeno 29, rekao je regionalni guverner Oleksandr Hanža na Telegramu.

#Дніпропетровщина: внаслідок російських ударів загинув чоловік, ще один - постраждав.

Окупанти понад 40 разів атакували два райони Дніпропетровської області: Нікопольський та

Синельниківський. Пошкоджені АЗС, підприємство, вантажні автомобілі та автобуси. Виникли пожежі.pic.twitter.com/3HY4ZHKgxa — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA)June 27, 2026

"Rusija je pokrenula raketni napad na Dnjipro, ciljajući infrastrukturu", objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na mreži Iks (X) i dodao da su u toku spasilačke operacije.

"Ključno je da Evropa bude što aktivnija u razvoju sopstvene protivbalističke odbrane, sopstvenih sistema i raketa", rekao je Zelenski.

Russia launched a missile strike on Dnipro, targeting infrastructure. Rescue operations are still underway at the site. All emergency services are involved, helping people with everything they need. Tragically, five people have been confirmed killed as of now. My condolences to…pic.twitter.com/KVgnhYIpLF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)June 29, 2026

Žestoki napadi

U odvojenom napadu ruskog drona na putnički minibus u Zaporožju ubijena su dva muškarca i jedna žena, a osam osoba je povrijeđeno, uključujući sedmogodišnjeg dječaka, rekli su regionalni zvaničnici.

Navođena bomba pogodila je i sjeveroistočni grad Harkov, usmrtivši 23-godišnju ženu i ranivši 10 osoba, prema riječima tamošnjih zvaničnika. U tom napadu oštećen je tramvaj i više od 15 automobila, rekao je gradonačelnik Ihor Terehov. Harkov, Dnjipro i Zaporožje, tri velika industrijska grada, bili su meta višestrukih ruskih napada tokom rata, koji je sada u petoj godini.

Rusija se nije oglasila o napadima. Ruski rat u Ukrajini ubio je hiljade ukrajinskih civila. Moskva je takođe optužila Ukrajinu za gađanje civilnih ciljeva tokom napada na Rusiju ili područja pod ruskom okupacijom, iako u mnogo manjem obimu. Obje strane poriču ciljanje civila.