Policija otkrila ko je glavni osumnjičeni za masakr u Njemačkoj u kom je ubijeno šest osoba.

Izvor: MONDO/Marko Tanasković/Shutterstock/Heiko Barth

U gradu Štade u Njemačkoj juče je ubijeno šest osoba u masakru, a prema poslednjim informacijama iz istrage, sve žrtve masakra su bile zaposlene u ustanovi za zaštitu mladih, piše "RTL". Ubijene su četiri žene i dva muškarca, uhapšene su dvije osobe, a glavni osumnjičeni je muškarac (45) iz oblasti Hanovera koji je u bjekstvu i očekuje se raspisivanje potjernice za njim.

Muškarac ima i turske korijene i nema krivični dosije. Masakr je, kako se sumnja, izvršio vatrenim oružjem za koje nije imao dozvolu.

Sumnja se da je motiv masakra problem oko starateljstva nad djetetom. U ustanovi za zaštitu mladih živjele su ćerka glavnog osumnjičenog i majka djeteta, a za danas je bilo zakazano ročište o starateljstvu.

Policija je zasad uhapsila dvije žene. Policija je blokirala dio grada u kom se masakr dogodio, apelovali su na stanovništvo da izbjegavaju taj dio grada dok je trajao uviđaj koji je trajao satima.