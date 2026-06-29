Broj žrtava u pucnjavi u njemačkom gradu Štade porastao je na šest, a policija je otkrila motiv za ovaj stravičan zločin.

Izvor: x printscreen

Stravičan zločin potresao je gradić Štade u Njemačkoj, kada je u pucnjavi u centru grada život izgubilo šest osoba. Pet žrtava preminulo je na licu mjesta, dok je šesta osoba podlegla teškim povredama u bolnici.

Detalji napada u ustanovi za mlade

Tragedija se odigrala oko 13:45 časova u ulici Dankersštrase. Prema informacijama koje prenosi list Bild, mjesto zločina je ustanova za zaštitu omladine u kojoj su smještene i grupe za zajednički smještaj majki i djece.

Policija je potvrdila da su sve stradale osobe bile odrasle i da su se u trenutku napada nalazile unutar zgrade. Četiri osobe su stradale momentalno, peta je preminula uprkos hitnim pokušajima reanimacije na licu mjesta, dok je šesta žrtva preminula u bolnici tokom večeri.

Nekoliko ljudi je ranjeno u ovom napadu, a ljekari se bore za život nekih od njih koji su zadobili teške povrede.

Brzom akcijom policije privedena su dvojica osumnjičenih, među kojima je i navodni napadač.

Drama na ulicama i pokušaj bijega

Situacija u gradu od oko 50.000 stanovnika u početku je bila izuzetno napeta i nestabilna. Policijska uprava Lineburga odmah je reagovala i preko platforme X apelovala na javnost da strogo izbjegava ovaj dio grada.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOzpic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG)June 29, 2026

Jedan od očevidaca je za Fokus Onlajn opisao dramatične scene pokušaja bjekstva sa mjesta nesreće:

"Jedna žena i mlađi muškarac pokušali su da pobjegnu automobilom (marke Mercedes). Policajac im je glasno naredio: 'Stoj, ostani na mjestu!' Međutim, pošto je automobil nastavio da se kreće, nekoliko policajaca je otvorilo vatru. Ispaljeno je najmanje deset do petnaest hitaca."

Motiv napada

U ustanovu za zaštitu mladih, koja se nalazi u blizini policijske stanice u Štadeu, ubrzo su stigli brojni sveštenici i psiholozi kako bi pružili psihološku pomoć pogođenima. Nadležni su saopštili da opasnost po javnost više ne postoji, a prema RTL.de, policija opisuje pucnjavu u Štadeu kao "porodičnu tragediju".

ALERTE - Au moins 5 morts dans une fusillade à Stade, ville du nord de l'Allemagne. Un suspect a été interpellé. Une importante opération policière est en cours (Bild).pic.twitter.com/9KQYp991Kw — Infos Françaises (@InfosFrancaises)June 29, 2026

"Nije povezana sa femicidom niti političkim motivom", rekao je portparol policije u Lineburgu novinskoj agenciji AFP.

Motiv za nasilni čin, naprotiv, "leži u okruženju ustanove za brigu o mladima".