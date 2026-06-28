Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da Moskva ima probleme zbog sve intenzivnijih ukrajinskih napada duboko unutar ruske teritorije.

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Vladimir Putin danas je na kongresu vladajuće stranke Ujedinjena Rusija održao opširan govor u kojem je, u jeku rata protiv Ukrajine koji ulazi u petu godinu, prvi put otvoreno priznao da Rusija ima ozbiljne probleme zbog sve intenzivnijih ukrajinskih udara duboko na njenoj teritoriji.

"Da, vidimo probleme, svjesni smo ih i na njih odgovaramo, ali ćemo svakako obezbijediti bezbjednost zemlje i naših građana, kao i nepovrijedivost ruskih granica" izjavio je ruski predsjednik pred stranačkim rukovodstvom.

Dodao je da se Rusija nalazi u "teškim vremenima", ali je naglasio da Moskva raspolaže dovoljnom "snagom, resursima i političkom voljom" da se odupre pritiscima.

Ukrajinski udari na rusku infrastrukturu

Iako je Putin pred stranačkom elitom pokušao da predstavi sliku da se ukrajinske snage "povlače duž cijele linije fronta" i da zbog toga pribjegavaju "terorističkim aktima", događaji na terenu to demantuju. Ruske snage sporo napreduju na frontu, dok Kijev sistematski uništava rusku vojnu i ekonomsku infrastrukturu stotinama kilometara iza linije razdvajanja.

️Russia's Slavyansk-EKO oil refinery in Slavyansk-on-Kuban has just come under attack. It has refining capacity of 5,2 million tonnes of crude oil per yearpic.twitter.com/nhD5bREROq — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 27, 2026

Vladimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napad na rafineriju Slavjansk u Krasnodarskoj oblasti, oko 300 kilometara od linije fronta, gde je izbio veliki požar i poginula jedna osoba. Istovremeno je potvrđen i napad na još jednu rafineriju u Jaroslavskoj oblasti, udaljenoj oko 700 kilometara od ukrajinske granice.

"Ovo je dio operacija koje slabe sposobnost Rusije da vodi ovaj rat", poručio je Zelenski na platformi Iks, uz stav Kijeva da su ovakvi udari odgovor na gotovo svakodnevna ruska granatiranja ukrajinskih civila i energetske infrastrukture.

Širenje posledica rata

Razmjere problema o kojima govori Putin postaju sve vidljivije širom Rusije. Tokom prošle sedmice veliki ukrajinski napad izazvao je požar u rafineriji u oblasti jugoistočno od Moskve, zbog čega su predgrađa ruske prijestonice danima bila prekrivena gustim dimom.

Satellite image of the Slavyansk-on-Kuban Oil Refinery after tonight’s Ukrainian attack.https://t.co/CAspFDLHHKpic.twitter.com/aOtqUruNVX — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)June 28, 2026

Istovremeno je na okupiranom Krimu proglašeno vanredno stanje zbog sve učestalijih napada. Poluostrvo, koje je Rusija anektirala 2014. godine, suočava se sa nestašicama goriva i restrikcijama struje nakon prekida logističkih pravaca i oštećenja energetskih postrojenja.

Kritike Zapadu i političke poruke

U nastavku govora Putin je optužio zapadne lidere za licemerje, tvrdeći da "zapadne elite" ignorišu ukrajinske napade na rusku civilnu infrastrukturu, dok istovremeno nastavljaju sa sankcijama protiv Moskve.

Na kraju je najavio održavanje izbora za deveti saziv Državne dume u septembru, uz poruku da će sve biti sprovedeno "u strogom skladu sa zakonom".