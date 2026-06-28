Prema pisanju Kyiv Posta, susret u Valdaju održan je nakon ukrajinskog upozorenja zbog ruske vojne infrastrukture u Bjelorusiji, što je dodatno pojačalo spekulacije o vojnoj saradnji Moskve i Minska.

Izvor: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin i bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko održali su u petak sastanak iza zatvorenih vrata u Putinovoj rezidenciji u Valdaju, a iako je Kremlj razgovore predstavio kao rutinsku diskusiju o trgovini, zajedničkim projektima i regionalnoj bezbjednosti, njihov tajming privukao je veliku pažnju.

Prema pisanju Kyiv Posta, sastanak je uslijedio nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je od Bjelorusije zatražio uklanjanje ruskih signalnih relejnih stanica za koje Kijev tvrdi da su korišćene za podršku napadima na Ukrajinu.

Kako navodi Kyiv Post, razgovori su održani bez prisustva medija, konferencije za novinare ili potpisivanja sporazuma, što je dodatno podstaklo spekulacije da su glavne teme bile bezbjednosna situacija i rat u Ukrajini.

Prema istom izvoru, Bjelorusija i dalje ima ključnu logističku i vojnu ulogu za Rusiju, iako nije direktno uključena u borbena dejstva. Njena teritorija koristi se za vojnu infrastrukturu, zajedničke vojne vježbe i raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja.

Kyiv Post ocjenjuje da se Lukašenko nalazi pod sve većim pritiskom Moskve, jer nastoji da zadrži podršku Rusije, ali istovremeno izbjegne direktnije uključivanje Bjelorusije u rat, što bi moglo povećati rizik od ukrajinskih napada na vojne ciljeve na njenoj teritoriji.

List navodi da sastanak dolazi u trenutku kada Ukrajina intenzivira napade na rusku vojnu i ekonomsku infrastrukturu, uz upozorenje da će svaku logističku ili tehničku podršku ruskim operacijama smatrati dijelom ratnih aktivnosti, bez obzira na to da li dolazi sa teritorije Bjelorusije.