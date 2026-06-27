Potres, koji se dogodio na dubini od 10 kilometara, je pogodio područje oko 70 kilometara udaljeno od prijestonice Karakasa.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Zemljotres jačine 4,8 stepeni Rihterove skale pogodio je večeras Venecuelu. Potres, koji se dogodio na dubini od 10 kilometara, je pogodio područje oko 70 kilometara udaljeno od prijestonice Karakasa.

S obzirom na katastrofu koja se prije tri dana dogodila u toj zemlji, ovaj udar izazvao je veliki strah kod ljudi kojis u ga osjetili. Među komentarima na portalu EMSC-a svedoci navode da je bio kratak, ali jak.

"Bože, pomiluj nas!", jedan je od komentara Venecuelanaca zbog najnovijeg zemljotresa.

Podsjetimo, dva jaka zemljotresa su pogodila Venecuelu 24. juna 2026. godine, u razmaku od oko 40 sekundi. Prvi je imao magnitudu od 7,2, adrugi oko 7,5 Rihtera. Spasilačke akcije su u toku, a do sada je pronađeno više od 1.400 žrtava.