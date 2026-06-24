Saobraćaj Njemačke željeznice (Deutsche Bahn) obustavljen je širom zemlje zbog kvara na radio-vezi. Privremeno su svi vozovi zadržani na stanicama.

Izvor: Youtube/printscreen/Nonstop Eurotrip

To je uveče na upit novinske agencije dpa potvrdio portparol Njemačke željeznice.

Prema njegovim navodima, ne radi digitalni željeznički radio GSM-R. Tehničari punom snagom rade na otklanjanju kvara.

Šefica željeznice: Još nije jasno šta je izazvalo kvar

Šefica željeznice Evelin Pala rekla je za Bild: "Sada pokušavamo da vozove dovezemo do stanica kako bi putnici mogli da izađu. A onda moramo da riješimo problem, za koji još ne znamo šta ga je izazvalo."

Prema informacijama Bilda, u nekoliko ICE vozova navodno su se čula obavještenja da su svi vozovi, ne samo oni u daljinskom saobraćaju već i regionalni, zaustavljeni.

Prema podacima Njemačke željeznice, vozovi se privremeno zadržavaju na pogodnim mjestima dok se ne obezbijedi bezbjedan nastavak putovanja. Dolazi do kašnjenja i otkazivanja. Koliki će biti obim otkazivanja vozova i koliko će kvar trajati, nije poznato. Dodatne informacije biće objavljene čim to bude moguće.

Portparol kompanije Metronom Simon Mertens rekao je novinskoj agenciji AFP da kompanija očekuje da tokom ove noći više ništa neće saobraćati. Svim putnicima se savetuje da "danas definitivno više ne kreću na putovanje vozom" ili da potraže alternativna prevozna