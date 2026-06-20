Velika akcija policije, vatrogasaca i hitnih službi nakon sudara dva teretna voza tokom noćnih manevara

Izvor: Kurir/printscreen focus.de

Jedna osoba zadobila je povrede opasne po život nakon što su dva vagona teretnog voza pala sa željezničkog nadvožnjaka u Minhenu, tokom noći između petka i subote.

W Monachium w nocy z zeszłej nocy z mostu spadł pociąg towarowy. Dwa wagony spadły z wysokości około pięciu metrów i wylądowały na jezdni. Według niemieckiej policji jedna osoba odniosła przy tym poważne obrażenia.



Nie jest jeszcze jasne, co dokładnie przewoził ten pociąg…pic.twitter.com/teNnyvTOZn — Slava van Tricht (@SlavaVan)June 20, 2026

Prema navodima njemačke policije, nesreća se dogodila oko 1.40 časova u naselju Milbertshofen, kada su dva teretna voza izvodila manevarske radove na pružnom nadvožnjaku iznad Ulice Šlajsajmer.

Tom prilikom došlo je do sudara, nakon čega je jedan od vozova gurnut prema ivici mosta, a dva vagona su skliznula sa nadvožnjaka.

Bu sabah Münih’te yürüyüş yaparken ilginç bir manzarayla karşılaştım.

Schleißheimer Straße’daki demiryolu köprüsünde yük trenine ait iki vagon raydan çıkarak köprünün altında asılı kalmış. Yol tamamen trafiğe kapatılmış, polis ve kurtarma ekipleri olay yerinde yoğun şekilde…pic.twitter.com/xbFmeUeXgf — Dolkun Isa (@Dolkun_Isa)June 20, 2026

Fotografije sa mjesta nesreće prikazuju vagone koji vise sa mosta, dok su djelovi olupine razbacani po kolovozu. Na teren su odmah upućeni pripadnici savezne i pokrajinske policije, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, a u akciji je korišćen i dron.

Policija je saopštila da voz nije prevozio teret, zbog čega nije postojala dodatna opasnost za stanovništvo.

Güterzug stürzt in München von der Brücke auf die Straße.

Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Nacht.

Eine Person schwer verletzt.pic.twitter.com/1rylT4eg3k — Mediaservice Novotny (@MSNovotny)June 20, 2026

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a angažovan je i vještak koji će utvrditi okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Zbog uklanjanja vagona i sanacije posljedica nesreće, Ulica Šlajsajmer zatvorena je za saobraćaj u oba smjera, a radovi bi mogli trajati do nedjelje.

++EIL++



In#Münchensind heute Nacht zwei Wagons eines#Güterzug|s mal eben von einer Brücke gestürzt. Eine Person wurde schwer verletzt.



Die marode deutsche Infrastruktur wird zunehmend lebensgefährlich...pic.twitter.com/7EBL97a3e0 — Dr. David Lütke (@DrLuetke)June 20, 2026

Iz kompanije Deutsche Bahn saopšteno je da incident neće uticati na regionalni i međugradski željeznički saobraćaj, jer se pruga na kojoj se dogodila nesreća koristi isključivo za teretne vozove.